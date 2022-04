“Situazione molto difficile”: Donnarumma, l’annuncio dalla Francia spiazza

Non è un momento felice per Gianluigi Donnarumma. Dalla stampa francese arriva però una possibile spiegazione per il momento no.

Gianluigi Donnarumma non sta certo attraversando un buon momento. Il portiere del PSG e della Nazionale italiana, a fronte comunque di un titolo nazionale che quasi sicuramente vincerà, non sta vivendo esattamente la stagione dei suoi sogni in Francia.

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, quella della nazionale italiana dal playoff per i Mondiali in Qatar e soprattutto la continua alternanza con l’altro portiere del PSG Keylor Navas stanno facendo si che la stagione dell’ex numero uno del Milan sia ben lontana dalle sue migliori aspettative.

Di certo quando Donnarumma aveva rifiutato la scorsa stagione il rinnovo con i rossoneri per accasarsi al PSG si aspettava una situazione diversa e meno complicata. Situazione che, pensando anche dal punto di vista psicologico, in un ruolo delicatissimo come quello del portiere, potrebbe essere alla base di alcuni suoi errori recenti.

Donnarumma, dalla Francia l’accusa al PSG: “Anche loro responsabili”

La collega francese Anne-Laure Bonnet ha provato a ricostruire la difficile situazione che sta vivendo il portiere negli studi di Sky Sport, cercando al contempo di dare una spiegazione che non getti tutte le responsabilità addosso al solo Donnarumma: “Al PSG l’hanno messo in una situazione molto difficile. E’ arrivato in uno spogliatoio dove tutti già amavano Keylor Navas. Non è una situazione facile.”

Colpe quindi anche al PSG che ha creato una situazione scomoda, con Pochettino che da inizio stagione si sta vedendo costretto ad alternare i due portieri. “Non puoi essere concentrato sul campo se vivi in questo ambiente.” ha concluso la Bonnet. “Il PSG ha una grande responsabilità. Donnarumma è ancora giovane ed è arrivato in un club in questa situazione. In un club molto difficile.”