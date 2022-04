“È inguardabile”: Milan-Bologna, i tifosi sono furiosi sui social

Milan-Bologna, non solo il risultato bloccato. I tifosi del club rossonero sono furiosi sui social: il particolare che scatena il caos.

Milan-Bologna è ferma sullo 0-0. I tifosi del club rossonero non sono felici della prestazione degli uomini di Stefano Pioli visto il tabellino ancora bloccato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Oltre al risultato e alla prestazione degli uomini in campo c’è un’altro particolare che fa notizia.

C’era tanta attesa per la nuova maglia speciale che il Milan aveva annunciato nei giorni scorsi. Alcuni avevano appreso l’annuncio con scetticismo, ma la curiosità per la nuova casacca rossonera era alle stelle.

Milan-Bologna, la nuova maglia dei rossoneri è bocciata

La nuova maglia del Milan è finita nel mirino della critica: numerosi utenti su Twitter sembrano averla bocciata duramente. “Inguardabile quella maglia comunque”: scrive l’utente Stefania, riassumendo il sentiment di numerosi supporters rossoneri.

La strategia di marketing del club di Stefano Pioli non è stata particolarmente apprezzata dai tifosi alla prima uscita stagionale sul prato dello stadio Giuseppe Meazza. Qualcuno, visto il risultato bloccato sullo 0-0 a secondo tempo inoltrato, chiede anche di non usarla più e la addita come ‘sfortunata’. Per comprendere se la mossa del club si rivelerà vincente, bisognerà attendere le prossime settimane e valutare i numeri delle prime vendite.