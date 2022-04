Milan, Skorupski chiude la porta e riapre la volata scudetto: 0-0 a San Siro

È terminato anche l’ultimo match di questa 31esima giornata, giocato tra Milan e Bologna: i rossoneri attaccano, i rossoblù contengono il più possibile

Il Milan ha spinto fino all’ultimo minuto, il Bologna ha contenuto la pressione nel modo migliore in cui ha potuto. I rossoneri hanno, infatti, attuato un pressing forsennato sfiorando il gol in diverse occasioni tra primo tempo e ripresa.

Il pubblico rossonero non ha smesso neppure per un secondo di incitare il suo Milan. Specialmente per l’occasione di poter aggiungere punti fondamentali alla propria corsa in ottica scudetto. Le vittorie del Napoli, contro l’Atalanta, e dell’Inter, contro la Juventus hanno infatti messo pressione alla squadra di Pioli che questa sera ci ha provato fino all’ultimo a portare a casa la vittoria.

Tra le file del Milan ha poi, al 70′, fatto il proprio ingresso in campo anche Zlatan Ibrahimovic, su cui Pioli può ora dopo tanto fare nuovamente affidamento. Il boato dagli spalti di San Siro, quando l’attaccante ha iniziato il riscaldamento per poter fare il suo ingresso in campo, non si è fatto attendere. Ed è stato caloroso. Con la speranza di poter contare su di lui per sbloccare il match.

Milan-Bologna, i rossoneri attaccano e i rossoblù contengono: partita stregata per la squadra di Pioli

Ci hanno provato Rebic, Bennacer, Rafael Leao, Giroud e anche Theo Hernandez ma la porta avversaria è sembrata essere a lungo stregata. Complici anche i numerosi e fondamentali interventi di Skorupski. Il Bologna ha stretto i denti. I tiri da parte dei padroni di casa sono il più delle volte usciti davvero di poco. Molto spesso è anche mancata quella deviazione decisiva sotto porta dei rossoblù. Il Bologna ha, così, dovuto stringere i denti per contenere la pressione avversaria che è stata costante. Pur essendo senza Mihajlovic in panchina, chiamato di nuovo a combattere contro la malattia.

Anche Arnautovic si è così molto spesso dimostrato importante nella fase difensiva. Al 70′ Stefano Pioli ha deciso di inserire Ibrahimovic al posto di Giroud e Kessié (fischiato dai propri tifosi, per il passaggio al Barcellona che avverrà a tutti gli effetti nella prossima stagione) al posto di Bennacer. Dall’altro lato invece, Orsolini ha dovuto al 60′ dare il cambio a Barrow, uscito dolorante dopo una ripartenza. Il Milan riesce così a strappare solamente un pareggio, con il risultato rimasto sullo 0-0.