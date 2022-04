“Mi sembrava rigore”: Milan-Bologna, la rivelazione che scatena le polemiche

Milan-Bologna, dopo il pareggio di questa sera ha parlato della gara e degli episodi l’attaccante: non si placano le polemiche

Il Milan ha attuato un forte pressing fino al 98′ contro il Bologna, per cercare di trovare quel gol che alla fine però non è arrivato. La gara si è fermata sullo 0-0 e i rossoneri hanno così visto sfumare un’occasione, in casa propria a San Siro, in ottica corsa scudetto.

Ai microfoni di ‘Milan TV’ ha parlato Olivier Giroud. L’attaccante è stato protagonista di un episodio insieme a Theate. Un contrasto che ha suscitato le polemiche dei rossoneri sul campo, ma che l’arbitro Marinelli non ha considerato da calcio di rigore.

Oltre questo episodio in particolare, tuttavia, l’attaccante francese ha voluto parlare anche di un altro possibile scontro di gioco dubbio che ha coinvolto successivamente Zlatan Ibrahimovic. Giroud al 70′ ha lasciato il campo proprio per Ibrahimovic e il contatto su quest’ultimo, quindi, il numero nove rossonero l’ha potuto vedere dalla panchina.

Milan-Bologna, Giroud parla del contatto su Ibrahimovic: “Mi sembrava rigore”

Milan-Bologna, Olivier Giroud ha parlato a ‘Milan TV’ e ha dichiarato: “Contatto con Theate? Non ho visto bene, perché era dietro di me. Quindi non so dire se era rigore. In ogni caso è così. Succede che a volte hai un po’ di fortuna in più. Ma stasera non ne abbiamo avuta, come non abbiamo avuto precisione”. “Anche il contatto con Ibrahimovic – ha proseguito l’attaccante – mi sembrava rigore. Ma non voglio andare contro le scelte dell’arbitro. Siamo sicuramente frustrati stasera. Ora dobbiamo guardare al futuro e continuare a lavorare come abbiamo fatto finora”.

Giroud ha poi concluso il proprio discorso affermando: “Secondo me la squadra ha fatto bene, solo che non siamo stati precisi fino in fondo. Sono sicuro che abbiamo fatto del nostro meglio però non abbiamo avuto molta lucidità negli ultimi metri. Ci è mancata anche un po’ di qualità in alcuni episodi. In una gara che abbiamo dominato”.