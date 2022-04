Occhio Inter, la sentenza fa sorridere Marotta: esulta anche Inzaghi

Inter, arriva la sentenza che fa sorridere Marotta: in vista della prossima stagione, l’annuncio fa esultare anche Simone Inzaghi.

La vittoria contro la Juventus ha rilanciato le speranze Scudetto dei nerazzurri, che adesso puntano con decisione alla volata Scudetto contro Napoli e Milan. Non sarà un cammino semplice, quello dell’Inter, che però si rivede catapultato in piena lotta per la vetta in questo finale di stagione.

Intanto, Marotta e Ausilio programmano la prossima che verrà. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza meneghina, che lavora per consolidare un gruppo che è sbocciato in pieno dal trionfo con Antonio Conte. E che quest’anno ha retto comunque la partenza di due big come Hakimi e Lukaku.

Tra i primi rinforzi (certi) della prossima stagione, l’Inter può dare già il benvenuto ad André Onana. L’ormai ex portiere dell’Ajax sarà il prossimo numero uno dei nerazzurri, anche se qualche uscita a vuoto in Champions League ha fatto preoccupare i tifosi lombardi.

L’Inter pronta a godersi Onana: la sentenza di Khan fa sorridere Marotta

A favore del portiere africano, però, arriva la ‘sentenza’ di Oliver Khan. L’ex numero uno del Bayern Monaco è stato netto sul potenziale e sul futuro di André Onana, sponsorizzandolo in una maniera tale da far sorridere ed esultare Marotta e Inzaghi.

“Quando vedo Onana, vedo un portiere nella top 5 dei migliori al mondo nel suo ruolo”, rivela la leggenda tedesca, che ai microfoni di ‘Sport Bild’ sorprende tutti con le sue dichiarazioni: “È uno molto agile e veloce, ma anche potente e dotato tecnicamente. Se penso a lui, penso ad un mix tra Alisson Becker e Ter Stegen. Può diventare il miglior portiere al mondo, con il duro lavoro”.

Parole al miele, quelle di Khan, che ha incoronato Onana e investito di una pressione mica da poco. Una pressione che anche la piazza di Milano poserà sulle sue spalle, soprattutto perché andrà a raccogliere l’eredità di un portiere importante come Samir Handanovic.