Addio al Chelsea, Lukaku non ha scelta: l’annuncio spiazza tutti

Ai titoli di coda l’esperienza al Chelsea di Lukaku: possibile l’addio a fine stagione, tanti i club interessati al belga.

Il suo ritorno in Inghilterra, Romelu Lukaku, se lo immaginava diametralmente diverso. Reduce da una stagione vissuta da protagonista assoluto con la maglia dell’Inter “condita” dalla vittoria dello scudetto, il belga al Chelsea non si è integrato al meglio negli schemi tattici di Thomas Tuchel diventando un vero e proprio caso da difficile gestione per il tecnico tedesco.

I dati parlano chiaro: appena 5 gol e un assist in 20 presenze in campionato, più altre due reti in Champions League. Un bottino deludente, anche alla luce che i Blues hanno dovuto sborsare per rendere possibile il suo rientro a Londra. Il suo futuro, quindi, resta tutto da scrivere. Tuchel, dal canto suo, non lo ritiene imprescindibile e lo ha confermato facendolo partire dalla panchina nelle ultime 4 gare disputate in Premier League.

Un divorzio in estate, a questo punto, non è da escludere. Uno scenario auspicato dal Ct del Belgio Roberto Martinez il quale, nel corso di una conferenza, ha voluto parlare proprio del prolungato periodo di difficoltà vissuto dall’attaccante al Chelsea invitandolo a cambiare aria il prima possibile.

Lukaku, il rientro al Chelsea è un flop

L’allenatore, in particolare, si è espresso così sull’argomento: “Mancano ancora sette mesi alla Coppa del Mondo, ma mi aspetto che diversi giocatori cambino club in estate e che a settembre vivano momenti diversi da quelli attuali e mi riferisco in particolare a Lukaku e Hazard”. Poche parole, ma sufficienti per accendere il mercato.

Resta ora da vedere quale club sei farà concretamente avanti per ingaggiarlo. Il Barcellona ed il Real Madrid, al momento, sembrano orientati su altri profili così come il Paris Saint Germain. Possibile l’approdo al Bayern Monaco che in estate, salvo sorprese riguardanti la trattativa per il rinnovo del contratto, perderà Robert Lewandowski così come il rientro all’Inter (impegnata a verificare la fattibilità dell’operazione). Occhio inoltre, come riportato da ‘Express’, all’interessamento dell’Arsenal.