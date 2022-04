“Un serio problema”: l’Inter vince, ma la sentenza preoccupa Marotta

Giornata di commenti quella dopo il match tra Juventus e Inter. E il parere su di un problema nerazzurro non può non far preoccupare Marotta.

Il big match di giornata tra Juventus e Inter si è concluso sul campo con una vittoria di misura dei nerazzurri. I bianconeri recriminano per gli episodi, ma alla fine a sorridere sono Inzaghi e la sua squadra, i quali possono affrontare con serenità il day after del match.

Un giorno dopo che è stato pieno di commenti e di spunti, anche e soprattutto sul futuro nerazzurro. Interpellato sul dopopartita il popolare conduttore televisivo e noto tifoso dell’Inter Paolo Bonolis ha commentato il match, non rinunciando ad una frecciatina ai rivali di sempre.

“E’ stata una brutta partita.” ha sentenziato Bonolis a Radio Radio. “L’Inter ha giocato in maniera speculare e ha vinto. L’arbitro? Diciamo che ha fatto molta caciara, ma il rigore era giusto. E pure la ripetizione. I tifosi juventini che sono molto arrabbiati posso capirli. Però dico che ogni tanto anche a loro fa bene prendere qualche delusione.”

Inter, Bonolis su Dybala: “Risolverebbe molti problemi”

Inevitabilmente il discorso si sposta su Paulo Dybala all’ultimo Juventus-Inter... con la maglia bianconera. Si, perché il talento argentino è pronto a liberarsi a parametro zero e potrebbe passare proprio all’Inter nella prossima stagione. E, come dice Bonolis, ciò risolverebbe parecchi problemi che Marotta non può non considerare viste le recenti problematiche dei nerazzurri nella metà campo avversaria.

“Dybala personalmente lo prenderei subito, di corsa.” ha dichiarato il conduttore. “L’Inter adesso non ha quel giocatore di fantasia che ti può risolvere le partite. Parliamoci chiaro, in questo momento abbiamo un serio problema in avanti. Ieri agli attaccanti non arrivava un pallone. Dybala risolverebbe un bel po’ di problemi in tal senso.”