Calciomercato Juve, si chiude a 30 milioni: il colpo è una manna per Allegri

In casa Juve si pensa al futuro. Oltre ai rinnovi la società guarda in Serie A per rinforzarsi in vista della prossima stagione.

La sconfitta contro l’Inter ha definitivamente spento ogni speranza per una miracolosa rimonta scudetto. La Juve di Massimiliano Allegri ha come obiettivi, in questo finale di stagione, quelli di conservare il quarto posto e provare a vincere la Coppa Italia.

Con l’acquisto di Dusan Vlahovic e la decisione di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala, la dirigenza bianconera sembra voler intraprendere un nuovo percorso. Come confermato dal tecnico bianconero l’obiettivo per il prossimo anno è provare a vincere nuovamente lo scudetto.

Per migliorare la rosa uno degli obiettivi prioritari è provare a rinforzare le fasce. Il rinnovo di Cuadrado è ancora in bilico e sia Pellegrini che Alex Sandro non sembrano garantire affidabilità tecnica e fisica.

Juve, è sfida all’Atletico Madrid per Molina

Il giornalista di TYC Sports Cesar Luiz Merlo ha lanciato un indiscrezione di mercato sul club torinese. L’esterno dell’Udinese e della Nazionale argentina Nahuel Molina è nei radar della Juventus. Il calciatore rappresenterebbe una vera ‘manna dal cielo’ per Allegri, a caccia di rinforzi in questo ruolo.

Utile sia nel 3-5-2 che nella difesa a quattro, Molina appare in crescita costante e la sua giovane età lo ha portato negli ultimi mesi in evidenza. Sul giocatore ci sono i bianconeri e l’Atletico Madrid di Simeone, già in ottimi rapporti con i friulani dopo l’affare De Paul. Il prezzo del cartellino, come sottolinea il giornalista, è di circa 30 milioni di euro. In questa stagione Molina ha collezionato ben 6 reti in 27 presenze di campionato.