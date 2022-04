Mani nei capelli per Vlahovic: Juventus, un’altra batosta dopo l’Inter

Vlahovic, non solo la sconfitta della Juventus con l’Inter: c’è un’altra situazione che spiazza il bomber.

Vlahovic, meglio dimenticarsi di questa partita. Il match contro l’Inter, rocambolesco e pregno di emozioni come spesso accade, non si è concluso nel modo in cui il mondo bianconero si auspicava. Polemiche, colpi di scena, rigori ripetuti. Alla fine a portarsela a casa è stata la Beneamata. E lo ha fatto proprio di corto muso. Con un criticato penalty, prima parato da e poi ribattuto, trasformato dal turco Calhanoglu. Per la Juventus, dunque notte amara e speranze per lo scudetto ridotte.

Quel che è mancato maggiormente in questo Derby d’Italia, per i bianconeri, è stato l’apporto offensivo. E Dusan Vlahovic, questa sera, è entrato fortemente nel mirino della critica dei tifosi. Non può definirsi una grande partita quella di Vlahovic. Se la Juventus, nel complesso, ha invece lottato con grinta e con determinazione per tutto l’arco del match (clamoroso il palo di Zakaria), non può dirsi lo stesso del suo bomber. E il serbo, oltre alla sconfitta del suo club, deve fare i conti con quel che meno sopportano i calciatori

Juventus-Inter, Vlahovic distrutto dai tifosi: “Un fantasma”

Juventus-Inter, i tifosi hanno individuato in Dusan Vlahovic, il peggiore calciatore del match. Se non in assoluto, è indubbiamente tra i più deludenti per quel che ci si poteva aspettare dalle sue doti. E proprio dalle grandi aspettative che avevano i suoi supporter, si sono generate le piú dure accuse rivolte nei confronti di chi poteva essere il protagonista del match dell’anno.

È il caso dell’utente Roberto, che pizzica il talento serbo con un laconico “è stato il peggiore in campo”. Dello stesso e identico avviso anche Fabio. Ne sono davvero tanti i giudizi negativi che si riversano su Dusan Vlahovic, a questi si aggiunge anche Krimarx, che sentenzia che sia stato un fantasma in canto. Molto severo è stato Riccardo, affermando che “non struscia un pallone nei match che contano“.

Dopo aver perso una striscia di imbattibilità durata ben 16 partite, l’imperativo per la Juventus e Vlahovic, adesso, è ricominciare a vincere e fare gol. Il prossimo match di Serie A sarà in Sardegna sabato 9 aprile contro il Cagliari.