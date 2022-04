“Colpo a centrocampo”: Juventus, Cherubini sborsa 70 milioni di euro

Il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini cerca il grande colpo per alzare la qualità del centrocampo di Massimiliano Allegri

Con ventiquattro punti ancora a disposizione, la possibilità che la Juventus possa rientrare in corsa per vincere lo scudetto sono ormai ridotte al lumicino. Neppure il pareggio del Milan di ieri sera contro il Bologna sembra offrire qualche chance ai bianconeri, in ritardo di otto punti dal primo posto. La corsa su tre squadre a otto giornate dalla fine è ormai una ‘mission impossible’.

Allegri lo ha riconosciuto apertamente dopo la sconfitta con l’Inter. Il tecnico livornese aveva definito proibitiva la strada già in precedenza ma forse in cuor suo un pensierino, a qualcuno in più, ancora ce lo faceva dopo la rimonta degli ultimi mesi. L’allenatore juventino però ha avvisato le rivali per la prossima stagione: “L’anno prossimo per lo scudetto ci saremo anche noi”, ha detto apertamente nell’intervista post gara di domenica sera. E la Juventus per partecipare al duello è pronta a regalarsi un colpo importante.

Juventus, in estate assalto a Milinkovic-Savic: la Lazio chiede 70 milioni, ci sono pure Manchester United e Psg

I bianconeri hanno intenzione di ritoccare ancora il centrocampo dopo l’intervento compiuto in inverno con l’arrivo di Zakaria. Come scrive Nicolò Schira in un tweet, Allegri è un estimatore di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ha naturalmente diversi estimatori in giro per l’Europa. La Lazio chiede 70 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra importante che stuzzica comunque anche i pensieri di Manchester United e Psg. I due club esteri, così come la Juventus, hanno già sondato l’agente del calciatore, Kezman.

Milinkovic-Savic, con un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere arrivato alla fine del suo percorso in biancoceleste. I bianconeri ci provano. Potrebbero utilizzarlo sia come interno in caso di un centrocampo a tre, sia come trequartista se Allegri dovesse prediligere il 4-2-3-1. Inoltre, il ‘sergente’ garantirebbe quei gol che sono mancati alla Juventus con i centrocampisti negli ultimi anni. In questo campionato, ne ha già segnati nove.