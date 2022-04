Napoli, colpo di scena: decisione del presidente, Premier spiazzata

Il Napoli ha le idee molto chiare sul futuro del suo pezzo pregiato: De Laurentiis davanti alle offerte della Premier presenta un aut aut

Il pareggio del Milan contro il Bologna nel posticipo di Serie A ha accorciato la classifica. Il Napoli è adesso lontano soltanto un punto dalla vetta e Luciano Spalletti non ha nessuna intenzione di mollare la presa, soprattutto in seguito al convincente successo di Bergamo.

I partenopei hanno superato l’esame verità con il massimo dei voti, imponendosi per 3-1. Un successo solare arrivato senza Victor Osimhen, assente per squalifica al termine del compimento del ciclo di cartellini gialli. La defezione del nigeriano non ha pesato. Su di lui iniziano a concentrarsi le sirene della Premier League, Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare ed è pronto a spiazzare tutti.

Napoli ricoperto d’oro per Osimhen: la Premier insiste ma De Laurentiis chiede almeno 120 milioni di euro

Il nigeriano è un elemento molto importante dell’attacco di Luciano Spalletti. Il calciatore sta evidenziando le sue capacità e per questo è molto apprezzato in Premier League. Durante questo campionato, senza di lui, il Napoli ha ottenuto sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte. La gara contro l’Atalanta ha detto che ci può essere vita anche senza di lui. L’ex Lilla resta comunque un attaccante “extralusso”, come ribadito dal ‘Corriere dello Sport’ nell’edizione di questa mattina.

Il quotidiano romano ha sottolineato come Arsenal e Manchester United siano molto interessati al nigeriano del Napoli. I primi hanno già perso Aubameyang e in estate saluteranno anche Lacazette ma anche i secondi studiano l’assalto a Osimhen per il quale già a gennaio dall’Inghilterra si era fatto avanti timidamente il Newcastle con una proposta da 100 milioni.

Una cifra insufficiente. De Laurentiis sembrerebbe essere disposto a privarsi del suo gioiello soltanto dietro un pagamento di almeno 120 milioni di euro. Il finale di stagione del Napoli e del suo attaccante da copertina potrebbe far crescere ulteriormente il prezzo dell’attaccante.