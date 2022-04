Mani nei capelli per Pioli: Milan, la tegola è pesantissima

Bruttissime notizie in casa Milan: il club rossonero avverte tramite un comunicato ufficiale, infortunio serio per il giocatore

Dopo la gara di ieri sera giocata dal Milan in casa contro il Bologna, è arrivata una pessima notizia per Stefano Pioli e l’intera squadra. Alessandro Florenzi, subentrato al posto di Davide Calabria al 75′, non ha lasciato il campo indenne.

Ha rimediato, infatti, un infortunio al ginocchio che si è poi rivelato più grave del previsto. Il Milan, tramite una nota ufficiale, ha perciò fatto sapere nel corso di questa mattinata che Florenzi ha riportato una lesione al menisco e che sarà perciò operato nella giornata di domani.

Come si legge dal comunicato ufficiale, emanato dal Milan, quindi: “Alessandro Florenzi nella gara di ieri contro il Bologna ha riportato un trauma al ginocchio sinistro. Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione del menisco interno“. “La situazione – si legge ancora nella nota – necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito domani a Roma dal Professor Mariani”. Il recupero necessita di circa un mese, quindi Florenzi potrebbe tornare in campo a maggio. Da stabilire comunque, successivamente all’operazione, quando precisamente nel mese di maggio. Pioli per un po’ dovrà in ogni caso fare a meno di lui.