“Non ha le armi”: Milan, corsa Scudetto stroncata dall’ex Juve

Il Milan ha rallentato la propria corsa verso lo Scudetto dopo il pareggio rimediato contro il Bologna. Ma è rimasto comunque al primo posto in classifica di Serie A con 67 punti. Seguito dal Napoli, vicinissimo, con 66 punti e dall’Inter con 63 punti (e ancora una partita in meno). L’ex Juventus, tuttavia, ha così stroncato la corsa dei rossoneri.

Ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ ha parlato, dopo il derby d’Italia, e in generale dopo i risultati registrati in questa 31esima giornata di Serie A appena conclusa, Luciano Moggi. L’ex dirigente della Juventus ha voluto dire la sua sugli episodi registrati in Juve-Inter. Ma non solo.

Moggi ha, infatti, anche parlato più nello specifico della corsa Scudetto. Di quale squadra lui spera possa vincerlo tra quelle che attualmente se lo stanno contendendo. La speranza dell’ex bianconero è che possa alla fine ottenerlo il Napoli. Di rimando, poi, è arrivata anche una stoccata al Milan. Ecco cos’ha dichiarato.

Corsa Scudetto, Moggi critica il Milan e rivela: “Non ha le armi per vincerlo, manca l’attaccante”

Luciano Moggi, nel corso del programma ‘La Città del Pallone’, in diretta su ‘Radio Kiss Kiss’, ha parlato di quanto avvenuto in Juventus-Inter. L’ex dirigente bianconero ha infatti affermato: “Per me sono stati commessi errori evidenti. Soprattutto da parte del Var e contro i bianconeri. Alla fine hanno giustiziato la Juventus”.

Dopo aver chiarito il proprio pensiero in merito a quanto visto nel derby d’Italia, Moggi ha voluto anche parlare della corsa alla Scudetto che ora si prospetta intensa. Secondo lui, tuttavia: “Il Milan per me non ha le armi per vincerlo. E il motivo principale dipende dal fatto che avanti non ha giocatori che la buttano dentro. Ai rossoneri manca l’attaccante“. Moggi, quindi, non ha molti dubbi e pensa che il campionato possa vincerlo una squadra in particolare: “Il Napoli è la favorita per la vittoria finale e, credo, che alla fine vincerà lo Scudetto”.