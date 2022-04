Juventus, l’erede di Dybala è una sorpresa: il nuovo nome spiazza tutti

La Juve studia le alternative per sostituire Dybala nei meccanismi di Allegri: sul top player accostato ai bianconeri pure Real e Liverpool

Fuori dalla Champions League e con la corsa Scudetto ormai definitivamente compromessa, la Juventus ha l’occasione per programmare in anticipo già la prossima stagione. I bianconeri possono compiere riflessioni approfondite su quelle che dovranno essere le strategie di mercato in vista dell’anno del rilancio. Intanto, bisognerà difendere il posto Champions dal rientro della Roma di José Mourinho, come sostenuto ieri da Allegri anche al momento della consegna del tapiro da parte di ‘Striscia la notizia’. I giallorossi sono distanti cinque lunghezze.

Le manovre di mercato della Juventus passeranno anche per l’addio di Paulo Dybala. L’argentino, a due mesi e mezzo dalla scadenza del suo contratto, cambierà maglia dopo sette anni, al termine dell’attuale stagione. I bianconeri lavorano per individuare il sostituto della ‘Joya’. Il discorso passerà anche per l’impostazione tattica con cui si deciderà di affrontare gli impegni della futura annata. L’impressione è che si possa propendere per il 4-3-3 o il 4-2-3-1, passando alla difesa a tre in momenti puntuali.

Juventus, il post-Joya potrebbe parlare tedesco: è caccia a Serge Gnabry, lui l’alternativa a Nicolò Zaniolo

Uno dei profili accostati fino a questo momento ai bianconeri è Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma sta vivendo una stagione con più ombre che luci. Il suo futuro in giallorosso non è più così scontato, soprattutto se non dovesse prodursi il rinnovo di contratto. Non è però l’unica alternativa maneggiata dalla dirigenza juventina.

Il grande colpo per Allegri potrebbe essere infatti Serge Gnabry, come rivelato dalla redazione di ‘goal.com’.

Il calciatore tedesco di 26 anni (ne compirà 27 il prossimo 14 luglio) è in scadenza con il Bayern Monaco nel 2023. In questo momento guadagna otto milioni di euro ma le sue richieste per il rinnovo stanno spazientendo i bavaresi che in estate potrebbero anche decidere di separarsi da lui.

La Juventus, che farebbe un’eccezione al tetto dei 7 milioni di ingaggio stabilito con l’arrivo di Dusan Vlahovic, sarebbe tra le squadre sulle sue tracce. Non solo i bianconeri però monitorano la situazione. In questa corsa ci sarebbe anche la concorrenza di Real Madrid e Liverpool. Nel corso in svolgimento, Gnabry ha realizzato quattordici reti in trentasette partite tra tutte le competizioni. Un rendimento positivo ma ancora inferiore a quello della stagione 2019-2020 quando il calciatore ha siglato ben 23 realizzazioni.