“Ritorno di fiamma”: Roma, Tiago Pinto prepara il regalo per Mourinho

Ritorno di fiamma della Roma per un altro regalo a José Mourinho: si muove Tiago Pinto in attesa della Conference League

La Roma è a cinque punti dal quarto posto e proverà nelle ultime sette giornate a mettere sempre più pressione alla Juventus. Il momento che la squadra di José Mourinho sta vivendo è molto buono. Giovedì ci sarà la sfida di Conference League con il Bodo Glimt e l’idea è quella di arrivare in finale e provare a vincere un trofeo dopo tredici anni. La stagione è nel vivo, certo, ma il club giallorosso sa già cosa fare nella prossima estate.

Nella prossima sessione di calciomercato, infatti, potrebbero arrivare dei giocatori che farebbero fare il salto di qualità alla Roma. Il periodo di adattamento sta per terminare, ora Mourinho deve raccogliere ciò che ha seminato. Per farlo, però, ha bisogno di calciatori forti: non basta un allenatore bravo per tornare a vincere, servono investimenti. E Tiago Pinto è pronto ad accontentare il proprio allenatore.

La Roma torna a mettere gli occhi su Roca

Secondo quanto riferito da Sky Sport Germania, c’è il ritorno di fiamma della Roma per Marc Roca. Il centrocampista del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza nel 2025 e andrebbe via solo a titolo definitivo. Tiago Pinto ha chiesto informazioni per Roca, seguito anche dal Betis Siviglia di Manuel Pellegrini, una delle rivelazioni della Liga di questa stagione. Il giocatore era arrivato dall’Espanyol due anni fa per nove milioni di euro.

Con il Bayern Monaco sta trovando pochissimo spazio e potrebbe andar via alla fine di questa stagione. Non c’è ancora nulla di concreto: né con la Roma, né con il Betis. Le cose sono ancora in fase di evoluzione, intanto Mourinho sta preparando la difficile trasferta in Norvegia dove qualche mese fa è arrivata la sconfitta per 6-1.