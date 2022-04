“È andato a vederlo”: Inter, colpo di scena Lukaku e tifosi spiazzati

Continua il pessimo momento di Romelu Lukaku al Chelsea: l’ex centravanti dell’Inter potrebbe andar via a fine stagione

L’esperienza di Romelu Lukaku al Chelsea non sta procedendo nel migliore dei modi, per usare un eufemismo. Ad oggi, il centravanti belga è un acquisto sbagliato da parte dei Blues. Il feeling con Thomas Tuchel non è mai scattato e infatti spesso si ritrova a guardare i suoi compagni esultare dalla panchina. Il gioco del tecnico ex PSG è più efficace quando a giocare da prima punta è Havertz, con due trequartisti alle sue spalle.

Lukaku era andato via dall’Inter sperando di vincere la Premier League e la Champions, prendendosi una sorta di rivincita rispetto a qualche anno fa. Quando lasciò i Blues, squadra di cui è sempre stato tifoso, si era infatti promesso di ritornare. Purtroppo per lui e per le casse del Chelsea, l’investimento da oltre 100 milioni di euro non ha dato i suoi frutti. E a fine stagione potrebbe andar via. L’interesse del club nerazzurro non è mai definitivamente tramontato.

Spettatore ‘speciale’ per Lukaku in Chelsea-Real Madrid

Si sta disputando Chelsea-Real Madrid a Stamford Bridge, andata dei quarti di finale di Champions League. Romelu Lukaku, manco a dirlo, è in panchina. Al suo posto Havertz, bravo a collegare i vari reparti e a essere cinico sotto porta. Ma sugli spalti dello stadio è presente uno spettatore molto speciale per il belga: si tratta di Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter e oggi al Tottenham. Uno di quelli che considera Lukaku un suo fedelissimo, grande artefice della vittoria dello scudetto nerazzurro lo scorso anno.

Lo ha riferito il giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi: “Questa sera sugli spalti c’è un osservatore particolare per Lukaku, è Antonio Conte. C’è anche Henry che è nello staff tecnico del Belgio”. Insomma, due personalità importanti per il belga che però non scenderà in campo da titolare.