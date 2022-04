Chelsea, addio a Lukaku e non solo: va via a prezzo di saldo

Chelsea che potrebbe essere protagonista del mercato in uscita la prossima stagione. In lista di sbarco Lukaku e non solo.

La complicata situazione internazionale ha colpito indirettamente anche il Chelsea. Il patron dei Blues, il russo Roman Abramovich, è stato uno dei primi colpiti dalle sanzioni da parte dei paesi occidentali contro il suo paese. La cosa, naturalmente, si è riflettuta anche sul Chelsea.

Nonostante l’apparente calma che sta predicando il tecnico Tuchel, e nonostante comunque risultato buoni in campo, le ombre sul futuro societario iniziano ad addensarsi. In attesa di conoscere chi sborserà i soldi chiesti da Abramovich per cedere il club, diversi giocatori potrebbero essere sul punto di partenza.

L’attacco in particolare potrebbe subire una piccola rivoluzione. Lukaku, non è un mistero, non ha mai legato più di tanto con il tecnico Tuchel e potrebbe quindi essere uno dei primi a lasciare lo Stamford Bridge. Ma anche un altro calciatore che fa parte del pacchetto offensivo dei Blues potrebbe presto dover preparare la valigia.

Chelsea, un altro attaccante via a prezzo di saldo

L’altro indiziato a poter lasciare presto Londra è, secondo quanto trapela dalla colonne dell’Express, Timo Werner. L’ex Lipsia sarebbe stato messo tra i possibili partenti. Oltretutto a prezzo di saldo. L’attaccante tedesco infatti potrebbe andare via per ‘soli’ 26 milioni di euro. Una cifra addirittura più bassa di quella che è stata sborsata per averlo.

Werner, che si è trasferito al Chelsea la scorsa stagione, non ha mai veramente brillato, collezionando 19 reti in 80 presenze con la maglia dei Blues fino a questo momento. In particolare a pesare in negativo è il suo bilancio in campionato, dove quest’anno davvero sta segnando col contagocce. La sua volontà comunque, in caso di addio, è chiara: tornare in Bundesliga e riprendere a segnare con continuità come ai tempi del Lipsia.