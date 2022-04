Roma, tegola per Mourinho: c’è l’annuncio del club

L’allenatore della Roma José Mourinho deve fare i conti con un’importante defezione in vista del match di domani in Conference League

José Mourinho torna sul luogo del delitto. Lì, in Norvegia, dove la sua squadra ha subìto una clamorosa mazzata nella gara della fase a gironi della Conference League. I giallorossi hanno un conto aperto con il Bodo Glimt e proveranno a saldare domani quando scenderanno in campo contro i norvegesi per i quarti di finale della competizione.

I giallorossi vogliono impostare il discorso qualificazione in vista della partita di ritorno in programma per il 14 aprile, fra otto giorni. Guai tuttavia ha sottovalutare l’avversario, capace di battere la formazione capitolina nel match d’andata della fase a gironi con un severo 6-1. I giallorossi hanno poi incontrato grosse difficoltà pure nel match di ritorno contro i norvegesi: all’Olimpico, infatti, il 4 novembre terminò 0-0. Ora Mourinho vuole battere la bestia nera. Il Bodo Glimt ha avuto evidenti ripercussioni psicologiche sulla Roma nel tratto centrale della stagione. E ora i giallorossi viaggiano con una importante defezione.

Roma, nell’elenco dei convocati non figura Nicolò Zaniolo: l’attaccante è rimasto in Italia

I giallorossi sono già in volo per raggiungere la Norvegia, dove domani si giocherà la sfida con il Bodo Glimt. Il doppio confronto contro i giustizieri degli uomini di Mourinho metterà in palio un pass per la semifinale della neonata competizione Uefa.

I giallorossi vogliono passare il turno soprattutto per rimediare alla figuraccia patita il 21 ottobre. Sull’aereo per la Norvegia non è salito Nicolò Zaniolo. L’attaccante, che aveva già saltato la partita del weekend contro la Sampdoria, è rimasto a Roma poiché non è ancora guarito dal problema al flessore accusato dopo la parentesi in Nazionale quando ha preso parte alla gara contro la Turchia.

Il calciatore pertanto continuerà a lavorare a Trigoria per provare a recuperare in vista della sfida casalinga di domenica alle 18 contro la Salernitana. I giallorossi restano ancora impegnati su due fronti, quello europeo e quello italiano. In merito a quest’ultimo, i capitolini confidano nella possibilità di recuperare i cinque punti di ritardo sulla Juventus, quarta in classifica. Il piazzamento consentirebbe di entrare nella prossima Champions League con le importanti conseguenze in termini economici rappresentati dall’ingresso nella competizione europea più prestigiosa e ambita.