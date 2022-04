Calciomercato Juventus e Inter: la doppia firma spiazza tutti

Il calciomercato estivo di Inter e Juventus rischia di cambiare scenari dopo una mossa inattesa: come reagiranno le due big?

Il prossimo calciomercato andrà in scena soltanto tra tre mesi, a stagione conclusa e Scudetto assegnato. Appassionati e addetti ai lavori sono però perfettamente consapevoli del fatto che in realtà le trattative che vengono ufficializzate tra luglio e agosto nascono molto prima.

Juventus e Inter, nonostante le note difficoltà economiche che stanno colpendo un po’ tutto il sistema calcio in Italia, sono attese come grandi protagoniste.

Entrambe alla ricerca di un “lifting” per guardare al futuro con maggiore ottimismo riducendo allo stesso tempo anche i prezzi, le due big setacciano il calciomercato alla ricerca delle migliori occasioni.

L’identikit è lo stesso: giovani, preferibilmente italiani e in rampa di lancio. Le risposte, inevitabilmente, coincidono e porteranno a un duello: si tratta di due attaccanti, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, che però stanno per rinnovare il loro contratto con il Sassuolo.

Scamacca e Raspadori rinnovano: cambia il calciomercato?

A rivelarlo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter, che specifica che il contratto di entrambi gli attaccanti verrà prolungato fino al 2026. Una mossa che certo rende il club emiliano più forte nel momento in cui si siederà al tavolo delle trattative con una big.

Classe 1999, Scamacca è stato accostato praticamente a tutti i club di prima fascia della Serie A. Su di lui sembrava in vantaggio l’Inter, mentre la Juventus puntava con decisione il compagno di reparto, classe 2000, Raspadori.

Entrambi i giovani sono esplosi al Sassuolo fino a raggiungere la Nazionale e sembrano ormai pronti per il salto di qualità andando a giocare in una grande. La domanda è se questo doppio rinnovo non precluderà una loro cessione in estate e un rinnovato piano di crescita per i nero-verdi.

L’ipotesi di una cessione a una big, seppur a caro prezzo, continua a restare la più probabile. E dovrebbe coinvolgere anche il centrocampista Frattesi. Non ci resta però che aspettare per vedere cosa succederà davvero.