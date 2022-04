Juve a Cagliari, la frase di Allegri che non lascia ben sperare i tifosi

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri non ha dato buone notizie ai tifosi della Juventus in vista del match di domani con il Cagliari

La sconfitta dell’Allianz Stadium contro l’Inter ha frenato i piani di rimonta verso il primo posto della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, svanito il clamoroso assalto allo scudetto, devono rimanere concentrati sull’obiettivo minimo, costituito un anno fa dal piazzamento minimo per ottenere la Champions League.

Rispetto ad un anno fa, la Juventus si approccia al rush finale da una prospettiva diversa poiché questa volta non sono necessarie rincorse per qualificarsi per la massima competizione europea per club. I bianconeri tuttavia devono stare attenti a Roma e Atalanta. Il confronto con il Cagliari ha dunque una valenza molto importante per gli uomini di Allegri. Il tecnico livornese ha avvisato i tifosi delle difficoltà costituite dal prossimo impegno durante la conferenza di oggi. Parole che in qualche modo faranno storcere la bocca.

Juventus, Allegri avvisa: “Con il Cagliari sarà una partita brutta, Bonucci sta meglio e dovrà decidere cosa fare”

L’allenatore toscano è tornato quest’anno alla Juventus dopo due anni sabbatici in cui le sue aspirazioni di provare un calcio differente sono rimaste frustrate. Dopo mesi di grandi critiche, poco a poco, il tecnico sta riconducendo in alto i bianconeri e dall’anno prossimo ,ha già detto dopo la sfida con l’Inter, la sua squadra sarà in lotta per l’assegnazione dello scudetto.

Il suo modo di giocare molte volte non ha assecondato i giudizi degli esteti della pedata. A questo proposito, più volte Allegri ha chiesto cosa significasse giocare bene. Ora il tecnico è tornato ad avvisare chi ha grosse aspettative sulla partita di domani: “Sarà una partita molto complicata perché il Cagliari è reduce da una sconfitta pesante e giocare in casa loro non si è mai rivelato semplice. Hanno una squadra molto fisica, ritengo che tecnicamente possa venirne fuori una partita brutta. Dobbiamo esserne consapevoli perché la Roma è distante cinque lunghezze e non possiamo perdere di vista il nostro obiettivo”.

Il tecnico ha poi chiuso la strada a qualsiasi rimpianto: “Non dobbiamo averne. Siamo quarti perché meritiamo di esserlo. Abbiamo avuto un’occasione importante contro l’Inter ma pur facendo una buona partita non siamo riusciti a sfruttarla”.

Allegri ha anche parlato di Rabiot: “In due si trova meglio perché ha un motore diverso dagli altri. Contro l’Inter ha giocato una partita tecnicamente buona. Qualche volta giocheremo pure a tre e dovrà essere bravo ad adattarsi”.

Infine, ha anche parlato delle condizioni fisiche di alcuni singoli: “Al termine dell’ultimo allenamento di oggi valuteremo le condizioni di tutti. Non ci saranno Locatelli e gli squalificati, Morata e De Sciglio. Bonucci sta meglio e dovrò decidere se farlo giocare dall’inizio oppure dalla panchina. McKennie spero possa rientrare a maggio, quando mancheranno ancora 4-5 partite”.