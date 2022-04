“Ai Mondiali arriveremo in…”: Vlahovic, il presidente della Serbia spiazza

La Serie A esporterà diversi dei suoi campioni al Mondiale in Qatar. Anche durante questa tornata, l’Italia sarà costretta a guardare tutti dalla tv ma quantomeno la Figc potrà consolarsi con l’esibizione dei talenti principali delle varie squadre del nostro campionato, sicuramente più povero rispetto alla fine degli anni Novanta ma ancora capace di mantenere qualche pezzo pregiato del calcio internazionale.

Alcuni di essi sono attesi come protagonisti della propria nazionale. È il caso ad esempio di Dusan Vlahovic e Sergej Milinkovic-Savic, trascinatori della Serbia. Tra i possibili convocati vi sono diversi rappresentanti del campionato italiano. Oltre a questi due, infatti, potrebbero esserci Vanja Milinkovic-Savic, Nikola Milenkovic, Matija Nastasic, Aleksa Terzic e Sasa Lukic. Un buon rendimento di questi ‘pezzi d’esportazione’ della Serie A potrebbe consentire alla Serbia di arrivare molto lontano.

“Possiamo arrivare in semifinale”, il presidente della Serbia confida su Vlahovic e Milinkovic-Savic

Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha espresso la sua idea sulle possibilità della nazionale di Dragan Stojkovic al prossimo Mondiale in Qatar. Previsione molto ottimistica quella di Aleksandar Vucic che ha dato grosse chance alla formazione serba: “Possiamo arrivare in semifinale. Non sono d’accordo con quanti dicono che il sorteggio sia stato terribile per noi. Non è facile ma si tratta di un Mondiale ed è ovvio che sia così”, ha poi concluso il 52enne presidente.

Grossa fiducia dunque da parte sua nella formazione di Stojkovic che può contare pure calciatori con le capacità tecniche di Filip Kostic, Dusan Tadic e Luka Jovic. La Serbia è stata inserita nel girone G insieme a Brasile, Svizzera e Camerun.

La squadra che annovera Vlahovic e Milenkovic-Savic è stata capace di giungere al primo posto nel girone A di qualificazione, imponendosi davanti al Portogallo, poi qualificato attraverso i playoff di spareggio. Contro i lusitani, la Serbia si è imposta nella gara decisiva del 14 novembre quando con i gol di Tadic e Mitrovic ha ribaltato l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Renato Sanches.