Doccia gelata per Mourinho: Roma, l’ufficialità spiazza i tifosi

Il Bodo Glimt, dopo la vittoria di ieri sera per 2-1 contro la Roma, ha replicato con un comunicato stampa alle parole di Lorenzo Pellegrini

Sta diventando il confronto dell’anno. La Roma vede nero con il Bodo Glimt. La squadra di Mourinho si è inceppata pure ieri nel confronto con i norvegesi. Dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione per la rete di Lorenzo Pellegrini, i giallorossi sono stati prima raggiunti e poi superati dai padroni di casa, in virtù anche degli errori di Rui Patricio e Vina.

Il risultato tuttavia lascia aperta la porta della rimonta in vista del return match che si giocherà a Roma nella prossima settimana. Mourinho ha detto apertamente che il suo obiettivo è quello di raggiungere la semifinale, lasciandosi alle spalle sia la sconfitta di ieri sia le condizioni del terreno di gioco verso il quale diversi giallorossi hanno espresso delle critiche. La polemica ora si è spostata sull’episodio che ha acceso il match fuori dal rettangolo di gioco.

Roma, replica del Bodo Glimt: “I giallorossi stanno manipolando i media, attacco partito da Nuno Santos”

La battaglia tra le due formazioni si è trasferita fuori dal rettangolo di gioco. Le parole di Lorenzo Pellegrini hanno avuto una forte eco mediatica. Il centrocampista della Roma, infatti, ha acceso il post gara dicendo che l’allenatore della formazione norvegese, Knutsen, ha aggredito il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos. Secondo la versione del capitano, l’allenatore del Bodo Glimt avrebbe sferrato un pugno nei confronti del membro dello staff tecnico romanista.

In queste ore è arrivata la replica stizzita del Bodo Glimt. La società norvegese ha accusato il club italiano di essere responsabile in un comunicato ufficiale: “Il comportamento della Roma è un attacco fisico a Kjetil Knutsen e un attacco sistematico pure ai valori di Glimt. I giallorossi stanno bombardando i media con delle falsità. Sappiamo dell’esistenza di un video che dimostra il contrario. Lo abbiamo visto e chiediamo che il pubblico abbia accesso a queste immagini di proprietà della Uefa”.

La società norvegese ha poi detto di non avere “altra scelta che denunciare Nuno Santos alla polizia sulla base dell’aggressione fisica a Knutsen”.

Il tecnico ha raccontato di “essere stato aggredito fisicamente nel tunnel degli spogliatoi”. Il tecnico ha raccontato di essere stato “spinto contro il muro” da Nuno Santos e a quel punto ha dovuto difendersi. Potrebbe ora seguire la replica della Roma.