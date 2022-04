Club escluso dal campionato e classifica stravolta: l’annuncio scuote l’Italia

La classifica viene stravolta a poche giornate dalla fine, l’annuncio rende noto l’esclusione del club dal campionato

Ogni anno ci sono situazioni discutibili nel campionato italiano di calcio. A tutti livelli, ovviamente, anche se la ‘categoria’ più esposta è quella della Serie C. Un campionato dove ci sono 60 squadre professionistiche, ma c’è sempre quella che ‘salta’ e che falsa almeno un girone. O comunque che riceve dei punti di penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi. La prossima che potrebbe non vedersi più è il Calcio Catania, che sta attraversando una situazione molto particolare: è stato infatti dichiarato fallito lo scorso 22 dicembre.

Il Catania ha già ricevuto quattro punti di penalizzazione in classifica. E quando mancano solo tre giornate alla fine della stagione, emergono delle novità sul futuro e sulla regolarità del girone C. Lo scorso anno era stato il Trapani a essere prima iscritto e poi escluso subito dopo, col campionato diventato dispari. Questa volta è il turno di un altro club siciliano.

Catania escluso dal campionato di Serie C

Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, su Twitter ha postato alcune novità sul Catania: “Il Tribunale ha annullato la vendita a Mancini, arriverà subito l’esclusione del Catania dal campionato. Pazzesco, mancavano solo quattro partite. Annullati tutti i punti fatti e classifica stravolta”. Insomma, il solito caso all’italiana che si concluderà con il fallimento di un club molto importante a livello nazionale. Una situazione che sta diventando insostenibile per il sistema calcio.

Mentre ‘LaSicilia.it’ fornisce più dettagli sulla decisione del Tribunale. Questa mattina alle 11:00 doveva presentarsi l’imprenditore romano Benedetto Mancini, ma non lo ha fatto. Decaduta quindi la trattativa e ora tutti i dipendenti del club sono in attesa di decisioni, anche perché domenica è in programma la partita con il Latina.