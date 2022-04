Juventus, doccia gelata per Agnelli: la richiesta del tecnico rovina i piani

Juventus, il colpo di mercato del calciomercato estivo rischia di diventare più complicato del previsto. Il tecnico ha fatto una richiesta.

La Juventus di Andrea Agnelli è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Il club bianconero si è messo all’opera per provare ad anticipare la concorrenza e a convincere al trasferimento a Torino alcuni calciatori finiti sulla lista dei desideri. I piemontesi hanno una lista degli acquisti piuttosto lunga. Su di essa c’è sicuramente il nome di Paul Pogba del Manchester United, ma l’affare resta complicato vista la concorrenza dei club esteri.

Per questo motivo, i piani alti della società italiana prova a virare su altri obiettivi, a lungo corteggiato dal patron Agnelli. La rosa ha bisogno di nuovi innesti per restare competitiva il prossimo anno e puntare ad obiettivi più importanti.

Juventus, il colpo Jorghino può saltare

I bianconeri hanno come obiettivo quello di qualificarsi alla prossima edizione di Champions League per ricevere il premio qualificazioni da investire sul mercato e per aumentare l’appeal verso i calciatori corteggiati. Non sono più ammessi errori, non si può più sbagliare dopo il passo falso casalingo nel derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Servirà arrivare in Europa per corteggiare calciatori del calibro di Jorginho del Chelsea. Arrivare al centrocampista della Nazionale italiana è affare piuttosto ostico. La Juve, però, vorrebbe approfittare del caos che ha investito il Chelsea dopo le sanzioni nei confronti degli oligarchi russi. Cosa ne sarà del club di Thomas Tuchel? Proprio il tecnico dei Blues, come riferisce ‘The Sun’ ha reso noto che, qualora restasse in panchina il prossimo anno, vorrebbe il rinnovo di Kantè e di Jorginho. Entrambi i centrocampisti sono in scadenza contrattuale a giugno 2023. Proprio per questo motivo, le firme sui contratti restano la priorità dell’allenatore tedesco.

Una richiesta che rovina i piani del club italiano. L’affare Jorginho, dunque, rischia di diventare ancora più complesso di quanto non lo sia già.