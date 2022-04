Cagliari, colpo di teatro: addio a sorpresa, l’alternativa spiazza

Il Cagliari è in procinto di completare un’importante operazione commerciale: una scelta destinata a dividere le opinioni dei tifosi

La sconfitta con la Juventus rende sempre più intricato il discorso salvezza del Cagliari. I rossoblù conservano tre punti di vantaggio su Venezia e Genoa, entrambe però in campo oggi. I sardi hanno confidato nel pari con i bianconeri fino a un quarto d’ora dalla fine quando è arrivato il 2-1 realizzato da Dusan Vlahovic, tornato decisivo contro la formazione di Walter Mazzarri.

Il cammino dei sardi in campionato passerà attraverso altre sei finali contro Sassuolo, Genoa, Hellas Verona, Salernitana, Inter e Venezia tuttavia la società del presidente Giulini allarga i propri orizzonti anche al di là di esso e potrebbe sostituire un colosso facendo una scelta ‘locale’.

Cagliari: addio ad Adidas, l’azienda sarda Eye Sport può sostituire il marchio tedesco

Dopo due anni, il rapporto tra l’Adidas e il Cagliari sembra essere vicino alla conclusione. Il marchio tedesco era subentrato nel 2020 a Macron ma adesso appare in procinto di cedere il suo posto ad una società sarda.

Come rivelato da ‘Centotrentuno’, infatti, la Eye Sport potrebbe diventare il prossimo sponsor tecnico dei sardi. Una scelta attraverso cui vincolarsi ulteriormente al territorio per la formazione rossoblù.

Sono già diverse le società della Sardegna ad essere vestite dal marchio. Oltre all’Olbia, infatti, l’Eye Sport è presente pure come sponsor tecnico di Lanusei, Atletico Uri e Arzachena, tutti club impegnati nel campionato di Serie D.

L’Eye però travalica anche i confini regionali perché veste pure formazioni come Catanzaro, Turris e Pro Vercelli in Serie C ed è anche conosciuta nel mondo del basket e della pallavolo. Non solo la Dinamo Sassari ha le maglie dell’azienda sarda ma pure Cantù, Napoli e Agrigento nella pallacanestro e la Volley Hermaea Olbia per ciò che concerne il volleyball.

Il Cagliari, dunque, è vicino a sottoscrivere un accordo pluriennale con la Eye Sport, così come fatto a suo tempo con Macron, presente al fianco della formazione sarda per quattro stagioni. Con questa partnership, l’Eye Sport si presenterebbe sui palcoscenici più importanti dello sport più seguito in Italia.