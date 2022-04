Alle 15 scendono in campo ben tre match validi per la domenica di Serie A. Scendono in campo Napoli e Fiorentina.

Per il Napoli è tempo di rispondere alle vittorie di Inter e Juventus, entrambe vincenti nella giornata di ieri rispettivamente contro Verona e Cagliari. Ecco che ora tocca agli azzurri provare a portare a casa i tre punti. Spalletti sa benissimo che da qui alla fine della stagione servirà tenere botta e dare il massimo per raggiungere l’obiettivo Champions, senza dimenticare il sogno Scudetto.

La Fiorentina, di contro, prosegue a sognare un piazzamento europeo. La sfida contro il Napoli ovviamente è tutt’altro che semplice da gestire, anche se Vincenzo Italiano avrà sicuramente dato tutte le indicazioni necessarie per cercare di mettere in difficoltà gli azzurri.

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Tuanzebe, Demme, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Mertens, Ghoulam.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano. A disposizione: Rosati, Dragowski, Quarta, Callejon, Ikoné, Maleh, Terzic, Piatek, Sottil, Kokorin.

Arbitro: Mariani

Guardalinee: Paganessi e Tolfo

Quarto uomo: Gariglio

Var: Banti

Avar: Valeriani