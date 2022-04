Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo allo stadio Olimpico Roma e Salernitana.

Dopo la delusione Europa, l’ennesima contro il Bodo Glimt, la Roma ha bisogno di rialzarsi subito, soprattutto per regalare ai tifosi una soddisfazione e darsi la carica in vista del match di ritorno della Conference League. Mourinho ha chiaro quello che sarà l’obiettivo da qui alla fine della stagione, ovvero proseguire la corsa per un posto in Europa.

Di fronte c’è una Salernitana che, di contro, ha ancora una situazione molto complessa da gestire. La salvezza è lontanissima, e cercare di espugnare l’Olimpico potrebbe rappresentare soltanto una mera soddisfazione alla fine dei conti. Certo è che i campani venderanno cara la pelle, per non far spegnere le speranze dei tifosi.

Roma-Salernitana, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, El Shaarawy; Mkhitaryan; Felix, Abraham. All. José Mourinho.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Coulibaly, Ederson, Bohinen, Obi; Djuric, Ribery. All. Davide Nicola.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

ASSISTENTI: Passeri e Costanzo.

QUARTO UOMO: Cosso.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Capaldo.