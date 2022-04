“Ancora a farfalle”: Donnarumma, cosa è successo in Clermont-PSG

Gigio Donnarumma ancora criticato malgrado la vittoria per 6-1 del PSG: il portiere italiano si allunga ma non arriva sul pallone

Il PSG si avvicina a grandi falcate verso il titolo in Ligue 1. Ai francesi non sono bastati gli arrivi di diverse stelle per imporsi in Europa ma in campionato è tornato a concedere appena le briciole agli avversari dopo aver ceduto lo scettro al Lilla nella scorsa stagione.

La squadra di Pochettino conduce con quindici punti di vantaggio sul Rennes. Questa sera però l’Olympique Marsiglia ha l’opportunità di accorciare le distanze, portandosi a -12 battendo il Montpellier. Con 21 punti ancora a disposizione tuttavia il discorso sembra in assoluto controllo per Marquinhos e compagni. Malgrado ciò però Gianluigi Donnarumma non è esente da critiche neppure dopo il 6-1 ottenuto in trasferta contro il Clermont.

PSG, ancora critiche per Donnarumma: “Ancora a farfalle”, milanisti impietosi contro l’ex rossonero

Una partita in assoluto controllo quella che ha visto la squadra di Mauricio Pochettino imporsi per 6-1 contro la quartultima in classifica. Tris di Neymar e Mbappé per i parigini che hanno incassato l’unica marcatura dei padroni di casa, sul momentaneo vantaggio per 2-0. Nella circostanza, al 42’ del primo tempo, Dossou si è fatto trovare pronto sul secondo palo per battere Donnarumma sul traversone giunto dal lato opposto.

Il portiere italiano si è allungato nel tentativo di intercettare il servizio in orizzontale ma non è riuscito a raggiungere la sfera. Ciò è bastato perché gli piovessero addosso le critiche dei suoi ex tifosi del Milan. Diversi consensi ha ricevuto il tweet del profilo Twitter Orli19831. “Ancora a farfalle” ha puntato il dito l’utente, che ha fatto seguire il suo messaggio dall’hashtag Donnarumma.

L’estremo difensore ex Milan è stato schierato titolare nelle ultime tre partite di campionato contro Monaco, Lorient e Clermont. In occasione di tutte e tre è stato favorito nella scelta dall’indisponibilità di Keylor Navas.