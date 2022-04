“Non mi interessa”: Sarri, annuncio a sorpresa e Lotito spiazzato

Dopo la vittoria della sua la Lazio contro il Genoa, Sarri ai microfoni di ‘SKY’ ha dato un annuncio per Lotito.

La Lazio ha battuto oggi nella gara delle 12.30 il Genoa per 1-4 con la tripletta di Immobile e la rete di Marusic. La partita del Marassi è stata molto vibrante sin dai primi minuti, ma i capitolini hanno meritato sicuramente i tre punti. Con questo successo i biancocelesti si sono portati al quinto posto in classifica, in attesa della gara di oggi tra la Roma e la Salernitana.

Maurizio Sarri ha commentato così la vittoria dei suoi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Siamo stati perfetti? No, abbiamo disputato una buona gara. Era normale soffrire nei primi minuti, perché loro sono aggressivi ed intensi. Il Genoa è una squadra difficile da affrontare, ma abbiamo palleggiato bene e creato occasioni“.

Il tecnico ha poi continuato il suo intervento: “In difesa ci siamo comportati molto bene. Nelle ultime gare stiamo facendo bene in trasferta, anche se purtroppo abbiamo perso il Derby. Abbiamo vinto quattro volte nelle ultime cinque partite, diventa inspiegabile la sconfitta contro la Roma”.

Lazio, l’annuncio di Sarri ‘spiazza’ Lotiro: “Rinnovo? Non mi interessa in questo momento”

Sarri si è soffermato anche sulla trattativa con Lotito e Tare per il rinnovo del contratto: “Non mi interessa. Il futuro? Penso solo alla gara contro il Torino. La squadra ha bisogno che io ci stia dentro, perché troppe volte si è persa in momenti positivi. Possiamo fare cose importanti se riusciamo ad essere continui. Poi vedremo cosa deciderà il presidente, ma passa tutto in secondo piano in questo momento”.

L’ex allenatore del Napoli e della Juventus ha poi concluso il suo intervento: “La mia idea? L’ho sempre detta, mi trovo molto bene qui. Sono finiti i luoghi comuni su questo ambiente, sto benissimo qui e vediamo l’evoluzione. Felipe Anderson? Ha momenti altalenanti, ma i ragazzi mi dicono che è migliorato tanto rispetto ad altre annate”.