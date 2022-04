“Speriamo nel quinto posto”: Juventus, le dichiarazioni gelano Agnelli

La Juventus vince contro il Cagliari ma le polemiche non sono mancate, specialmente riguardo il gioco: ecco cosa è stato dichiarato

La Juventus conquista la vittoria a Cagliari, a segno con De Ligt e Vlahovic che hanno risposto al primo gol della gara segnato da Joao Pedro. Tre punti conquistati, con un solo gol di scarto. E con la squadra padrona di casa che comunque ha provato fino all’ultimo minuto a cercare di strappare ai bianconeri almeno un punto. Cosa che, alla fine, non è avvenuta.

La Juventus ha messo così in cassaforte altri tre punti, aggiungendo un tassello in più alla alla propria corsa verso la qualificazione in Champions League. Con le romane che comunque continuano a correre alle spalle della squadra guidata da Allegri.

La classifica, infatti, vede attualmente al quarto posto la Juventus con 62 punti, la Roma al quinto posto con 54 punti e la Lazio al sesto con 52 punti. Una vittoria, nella serata di ieri, che è stata fondamentale dunque per il percorso della Vecchia Signora. Nonostante ciò, tuttavia, non si sono fatte attendere neppure stavolta le polemiche.

Juventus, parte dei tifosi critica il gioco di Allegri e il pensiero rivelato gela Agnelli

Alla Juventus, quindi, più di tutto continua ad essere contestato il gioco. Gioco che viene espresso sul campo nei diversi match disputati. I risultati per la squadra di Massimiliano Allegri, dopo un inizio indubbiamente in salita, sono arrivati ma alcuni tifosi bianconeri continuano a non essere contenti per le gare che i giocatori della propria squadra mettono in scena.

Così, su ‘Twitter’ c’è chi si è mostrato prima di tutto contrario a quella che è stata la scelta di Agnelli di richiamare il tecnico toscano. E c’è chi addirittura spera di conquistare il quinto posto per far sì che Allegri venga sostituito. “Se il quarto – si legge – dovesse regalare Allegri per altri tre anni, allora chi vuole bene alla Juve dovrebbe sperare di farsi superare dalla Roma. Meglio un anno perso, anziché quattro”. Per alcuni anche meglio il quinto posto in sostanza. Parole che sono state poi anche accompagnate dall’hashtag #AllegriOut che, in diverse occasioni di questa stagione ancora in corso, è tornato in voga nel mondo di ‘Twitter’.