Italia, il bomber di Mancini non ci sta: arriva la bordata in diretta

L’Italia non si è qualificata al Mondiale ed un bomber della squadra di Roberto Mancini ha lanciato una bordata.

La Lazio ha travolto il Genoa 1-4 nel match di oggi delle 12.30. Il momento della svolta arriva al 29’ quando Manganiello, dopo il check del VAR, non concede un calcio di rigore ai padroni di casa per un contatto tra Acerbi e Piccoli. Dopo neanche un minuto, infatti, la squadra di Sarri passa in vantaggio con Marusic.

Dopo la rete del montegrino inizia lo show di Immobile. Il centravanti, difatti, chiude la pratica genoana con una grandissima tripletta. Con questo successo i biancocelesti, in attesa della gara di oggi tra Roma e Salernitana, si sono portati al quinto posto in classifica a sette punti dalla Juventus di Allegri quarta.

La squadra di Sarri ha meritato il successo di oggi contro il Genoa, ma il grande protagonista della partita è stato sicuramente Ciro Immobile. Il centravanti è stato intervistato al fischio finale da ‘Sky Sport’: “Quinto posto? Adesso stiamo esprimendo il gioco che vuole Sarri. Ci stiamo divertendo e stiamo facendo divertire i nostri tifosi”.

Italia di Mancini, la bordata di Immobile ai suoi critici: “Non mi piace quando inventano cattiverie”

Immobile si è soffermato anche sulle critiche ricevute in Nazionale: “Critiche? Fanno parte di questo sport ma non mi piace quando si inventano cattiverie, perché poi mi butto giù. Sono dispiaciuto sia per il Derby che per il Mondiale, però ho le stesse responsabilità degli altri e del gruppo che ha fallito”.

L’attaccante della Lazio ha poi concluso il suo intervento: “Non si deve puntare il dito solo contro qualcuno, perché le responsabilità sono di tutti. Sarri mi ha detto di non cambiare e restare quello che sono. Punto a finire nel miglior modo possibile il campionato, poi vedremo. A chi dedico i gol di oggi? Alla mia famiglia”.