Torino-Milan, Maldini e Pioli tremano: l’annuncio gela i tifosi

Arriva l’annuncio che gela i tifosi e tutto il mondo Milan per la partita di questa sera con il Torino: Pioli trema

La capolista di questo campionato combattutissimo è ancora il Milan, nonostante il brutto pareggio casalingo contro il Bologna. L’Inter si è rilanciata in modo prepotente ieri vincendo col Verona 2-0 e il Napoli se la vedrà con la Fiorentina dalle 15:00. Per Stefano Pioli tanta pressione, l’obiettivo è difendere questo punto di vantaggio sulle inseguitrici. Ma non sarà semplice farlo contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. Anche perché Juric ha sempre messo in difficoltà le big.

Come per esempio i pareggi con la Juventus -allo Stadium- e l’Inter, oppure la sconfitta arrivata solo nel finale contro il Napoli al Maradona. Insomma, servirà un Milan in piena forma per strappare i tre punti questa sera. Il calendario, confrontando le tre contendenti, sorride all’Inter che a parte la Roma non ha squadre particolarmente forti contro cui giocare. E in più Pioli e Maldini dovranno far fronte a diversi problemi per questa sera.

Milan, diversi big out per la sfida col Torino

Antonio Vitiello, direttore di MilanNews.it, su Twitter ha rilasciato diversi aggiornamenti riguardo la partita di questa sera: “Tante assenze importanti nel Milan. Sono out Romagnoli, Bennacer, Castillejo, Rebic e Ibrahimovic”. Ben cinque gli elementi a cui dovrà fare a meno Stefano Pioli. Un’emergenza che coinvolge tutti i reparti, soprattutto l’attacco. A tirare la carretta dovranno essere i soliti sospetti, ancora una volta.

Un annuncio che gela un po’ i tifosi del Milan, che vogliono la vittoria questa sera per evitare che Napoli e Inter superino i rossoneri oggi o nelle prossime partite. Ibrahimovic era tornato da poco da un lungo periodo ai box, ma si è fermato nuovamente: costretti agli straordinari i vari Leao e Giroud, insieme a Tonali che non potrà riposare a centrocampo.