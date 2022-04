“Non ha senso…”: Milan, Pioli vuota il sacco in diretta tv

Il Milan non va oltre il pareggio in trasferta contro il Torino e il tecnico Pioli ha da ridire sull’atteggiamento dell’arbitro Doveri.

Sciupa la grande occasione, il Milan. In casa del Torino la squadra di mister Stefano Pioli non capitalizza le opportunità di andare in rete e non riesce ad andare oltre lo 0-0. Tutto ciò nel giorno in cui il Napoli soccombe alla Fiorentina per 2-3, perdendo il treno per riacciuffare il primo posto. Due risultati che alimentano sempre di più le speranze dell’Inter di vincere un altro scudetto, dopo quello dello scorso anno sotto la guida di Antonio Conte.

“Non faccio percentuali sullo scudetto, perché non ci becco. I favoriti prima eravamo noi, poi il Napoli e dopo ancora l’Inter. Tutto può succedere”, dichiara nel post-partita a ‘DAZN’ l’allenatore del Milan, ma la verità è che l’occasione è stata sprecata.

Secondo il parere del tecnico ciò è accaduto anche a causa dell’atteggiamento dell’arbitro e non lo nasconde, anzi è la prima cosa che fa presente in diretta tv.

Torino-Milan, le parole di Pioli a ‘DAZN’ dopo il pareggio

Stefano Pioli, intervenuto all’emittente televisiva, dichiara: “Secondo me non ha senso dare tanti minuti di recupero se poi non fanno in modo che non si spezzi il ritmo”. La critica è rivolta alla gestione delle varie situazioni del match da parte del direttore di gara, che aveva concesso ben 5′ di recupero al termine dei 90′ canonici.

Tuttavia, l’allenatore si allontana poi da vari ed eventuali alibi, affermando che il Milan non ha creato abbastanza occasioni, sebbene da alcune si poteva trarre qualcosa in più: “Siamo meno precisi, ma come squadra a livello di spirito non si può dire nulla. È mancato il guizzo oggi. Dobbiamo sempre pensare che possiamo ancora fare qualcosa di meglio”.