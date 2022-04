Milan, ancora un passo falso: il Torino tiene viva la corsa scudetto

Partita di grande livello e intensità in Torino-Milan, tentativi reciproci e poca precisione sotto porta: la gara finisce 0-0.

L’Inter vince e il Napoli crolla ancora allo ‘Stadio Maradona’. A Torino il Milan è chiamato alla grande prestazione per scappare dal Napoli e mettersi in sicuro dai nerazzurri, trionfanti e con ancora un match da recuperare. La tensione si avverte nella squadra di Pioli, consapevole delle sue responsabilità.

Tuttavia, le emergenze non mancano. Pioli deve sopperire a diverse assenze e decide di dare fiducia a Saelemaekers alle spalle del centravanti Giroud. Dal canto suo Juric risponde col suo uomo migliore, ovvero Il Gallo Belotti per trovare la via del gol.

Difficile stabilire quale delle due abbia avuto effettivo dominio sulla gara, ma entrambe si sono espresse per le proprie caratteristiche e ad alti livelli.

Torino-Milan 0-0, la sintesi del primo tempo

L’impegno non era facile per il Milan e infatti tale si è dimostrato. Il primo tempo contro il Torino si è concluso sullo 0-0 senza che nessuna squadra sia riuscita a prevalere sull’altra. I ritmi in realtà sono piuttosto elevati e il pressing alto del Torino mette in difficoltà la formazione ospite. La prima grande chance è per Belotti al 13′. Cross di Vojvoda e il centravanti trova il colpo di testa ma non è preciso. Risponde poco dopo Calabria, con una conclusione potente dal limite dell’area ma para benissimo in tuffo Berisha. Alla mezz’ora Torino avanti di prima. Trova la conclusione con Ricci, il cui sinistro ben forte termina però a lato. Il primo tempo si chiude con il Milan in avanti con Kessie, ma la palla colpisce Diaz. Squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo del match di Serie A