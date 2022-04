Cristiano Ronaldo già saluta lo United: arriva la svolta

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus e il successivo trasferimento al Manchester United non è stato così fortunato nemmeno per il campione portoghese.

Separasi alla fine di agosto, negli ultimi giorni a disposizione della sessione estiva di calciomercato, non è stata la miglior mossa né per la Juventus né per Cristiano Ronaldo. I bianconeri, infatti, non hanno avuto a disposizione sufficiente tempo per prendere le contromisure, mentre il portoghese credeva di potersi inebriare di una nuova linfa, ma non è stato così.

Numerosi alti e bassi hanno costituito il primo ritorno di CR7 in Premier League, fino ad arrivare con nervosismo evidente al finale di stagione. Ronaldo non ha smesso di dare il suo contributo, ma indubbiamente ci si aspettava di più dal giocatore, che in alcune partite chiave è venuto meno in termini di finalizzazione.

Ciò comporta delle riflessioni da parte della dirigenza del Manchester United, ma anche da parte di Cristiano Ronaldo, che vuole vivere nel modo più soddisfacente le sue ultime stagioni da calciatore professionista.

Manchester United, Cristiano Ronaldo può lasciare il club a fine stagione

L’indiscrezione lanciata dal ‘Manchester Evening News’ racconta che il giocatore non sia più così convinto di voler restare nel club anche per la prossima stagione. Al di là delle difficoltà riscontrate in campo, pare che il giocatore non si sarebbe ambientato al meglio nemmeno con la squadra. Da qui il ragionamento sulla permanenza o meno con i Red Devils.

Nell’estate del 2023 scadrà il contratto di CR7 con lo United. Un tempo relativamente breve ma potrebbe essere comunque troppo. A gennaio, infatti, si sarebbe già tenuto un incontro tra la dirigenza inglese e l’entourage del portoghese per discutere in merito alla possibile rescissione del contratto al termine dell’attuale annata sportiva.