Inter, prima la vittoria e poi la doccia fredda: la notizia gela Inzaghi

L’Inter si è rilanciata nella corsa allo scudetto dopo un periodo di flessione: grande entusiasmo per Inzaghi e i suoi, ma non mancano le cattive notizie.

Le due vittorie contro Juventus e Verona sono state la grande risposta da parte dell’Inter al momento di flessione vissuto, che stava cominciando a mettere in discussione le possibilità da parte dei nerazzurri di lottare per il massimo trofeo nazionale e fare il bis con lo scudetto. Il problema principale ha riguardato la prolificità dell’attacco, ma ha finito per coinvolgere l’intera squadra.

Lo scenario è mutato completamente. Il Napoli ha perso in casa per 2-3 contro la Fiorentina e si è allontanato dalla vetta, mentre il Milan si è fermato sullo 0-0 in casa del Torino. Con una partita da recuperare, l’Inter appare come la squadra con maggiori possibilità di portare a casa il campionato.

Il prossimo impegno per gli uomini di mister Inzaghi sarà quello contro lo Spezia il prossimo venerdì. In occasione del match, la squadra potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti in difesa.

Inter, infortunio de Vrij: a rischio per la gara contro lo Spezia, torna Correa

Al termine del primo tempo contro il Verona, l’Inter ha dovuto sostituire il difensore de Vrij a causa di un affaticamento. Secondo le informazioni che riferisce oggi ‘SKY Sport’, l’olandese dovrebbe saltare la gara di campionato in trasferta, osservando così il necessario riposo prima di tornare a disposizione.

Una cattiva notizia per Inzaghi, che in parte è bilanciata da quella buona su Joaquin Correa. Dagli ultimi esami sostenuti sarebbe emerso che non ci sono state maggiori conseguenze per la botta subita in campo durante l’ultimo match, quindi non dovrebbero esserci problemi per averlo come soluzione offensiva a disposizione contro lo Spezia, venerdì sera.