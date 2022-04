Milan, salti di gioia per Pioli: la notizia fa esultare anche Maldini

Arrivano importanti novità per Stefano Pioli e il suo Milan. La notizia di oggi è di quelle che certamente faranno esultare il tecnico.

Il Milan sta attraversando in campo una minicrisi soprattutto offensiva. I rossoneri, dopo aver conquistato la testa della classifica si stanno trovando, in piena lotta Scudetto, con un attacco sterile che ha portato a due pareggi contro le non irresistibili Bologna e Torino.

Se da un lato il risultato di ieri, il punto ottenuto sul campo del Torino, ha consentito, in ottica corsa per lo Scudetto, di guadagnare un punto sul Napoli sconfitto dalla Fiorentina, dall’altro lato esso ha significato due punti persi nei confronti dell’Inter e della Juventus, capaci di fare bottino pieno contro Hellas Verona e Cagliari.

Pioli in questo momento sa di non essere più padrone del proprio destino. I due punti di vantaggio sui cugini nerazzurri potrebbero infatti andare in fumo qualora l’Inter dovesse vincere nel recupero contro il Bologna. Fortunatamente per il tecnico dall’infermeria sembrano arrivare buone notizie, almeno in vista del futuro.

Milan, Kjaer procede con il recupero nei tempi previsti

Certamente questa stagione non sarà disponibile e quindi non potrà dare il suo contributo alla causa Scudetto, ma il recupero di Simon Kjaer procede nei tempi previsti. Il centrale danese, infortunatosi al legamento crociato del ginocchio sinistro, è infatti tornato a calcare il campo di allenamento.

Dalle immagini pubblicate dalla stessa società rossonera sui suoi profili social ufficiali, si vede il difensore fare esercizi con e senza palla. Una notizia che certamente farà piacere sia a Pioli, ma anche alla dirigenza. Maldini in primis. Il recupero del difensore nei tempi previsti sarà infatti fondamentale per far si che possa iniziare al meglio la preparazione in vista della prossima stagione e che quindi non sia necessario intervenire ulteriormente sul mercato nel reparto arretrato del campo.