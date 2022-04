PSG, l’annuncio spiazza: la decisione che nessuno si aspettava

Gli equilibri del calcio potrebbero essere stravolti: arriva l’annuncio che riguarda il PSG che spiazza tutti

Sta per concludersi l’ennesima stagione deludente per il Paris Saint-Germain. Arriverà ‘solo’ la vittoria della Ligue 1, troppo poco per un club che spende milioni e milioni di euro ogni anno per rinforzare la squadra. L’obiettivo, infatti, è quello di vincere la Champions League, cosa che non è ancora riuscita in oltre dieci anni di gestione di Al-Khelaifi. C’è sempre qualcosa che va male. Quest’anno è capitato al portiere, Donnarumma, nella sfida del Bernabeu contro il Real Madrid.

A fine stagione Mauricio Pochettino andrà via. L’allenatore argentino non è riuscito a gestire uno spogliatoio ricco di stelle come quello del PSG. Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria… Sono solo alcuni dei fantastici giocatori che giocano a Parigi. Dalla Spagna, in ogni caso, è arrivata una notizia che potrebbe stravolgere il mercato e non solo: un annuncio che spiazza tutti.

Al-Khelaifi vende il PSG

Secondo quanto riferito da El Chiringuito TV, il PSG verrà venduto da Nasser Al-Khelaifi a seguito dell’ennesima delusione in Champions League. A dirlo è il giornalista Edu Aguirre, che ha reso noto dunque l’addio degli emiri del Qatar e la presunta trattativa per cedere il club sarebbe stata affidata a un’altra persona. Dalla Spagna, comunque, non si è accennato a possibili acquirenti o alla cifra per il quale il PSG verrebbe ceduto.

Una decisione, quella di Qatar Sports Investments, che potrebbe dare un ribaltone totale alle regole del calciomercato. Negli ultimi anni è stato ‘regolato’ dagli sfizi di Al-Khelaifi e la voglia di competere con le big d’Europa. Senza di lui, le cose potrebbero cambiare. Intanto c’è attesa di capire il futuro di Kylian Mbappé, ancora in bilico tra Parigi e Madrid.