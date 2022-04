“Si sentono traditi”: PSG, la rivelazione che manda nel caos i parigini

C’è sempre più tensione in casa PSG nel rapporto tra la squadra, società e i tifosi: tutti si sentono sempre più traditi da un giocatore in particolare.

L’eliminazione del PSG dalla Champions League per opera del Real Madrid è un dolore che difficilmente si smaltirà. Lo sforzo della società per portare Leo Messi in squadra era stato considerato come l’ultimo tassello mancante e a disposizione per ambire al massimo trofeo continentale. Ciò non è bastato.

Dopo l’eliminazione il maggior numero di critiche è stato rivolto proprio all’attacco dei parigini e in particolare il disprezzo è stato nei riguardi di Neymar. Il brasiliano vive momenti non sempre lineari a Parigi, dov’è esaltato come beniamino per il suo talento cristallino ma al contempo criticato perché spesso manca gli appuntamenti ritenuti più importanti.

Questo risentimento ha cominciato ad espandersi e sta coinvolgendo anche la dirigenza del PSG nel ripensare al rapporto con Neymar.

PSG, Neymar in bilico? La dirigenza si sente tradita

In base alle informazioni che riferisce ‘l’Equipe’, i proprietari del PSG si sentirebbero traditi dall’asso brasiliano. Pare ritengano che la fiducia e gli sforzi economici riposti nel giocatore, non siano stati ripagati. Il vero dubbio riguarda il futuro: il club comincia a mettere in discussione le capacità di trascinatore che ha Neymar, soprattutto in campo internazionale.

Sensazioni che gettano le basi per un possibile addio a fine stagione. A complicarne la prospettiva è l’elevato valore del cartellino di Neymar nonché l’ingaggio eccessivamente esoso. Al momento, l’attaccante è costato al PSG circa 400 milioni di euro, poiché percepisce uno stipendio lordo anno da 36,8 milioni di euro. Il suo vincolo attuale prevede ancora tre anni di contratto e i francesi non si sentono del tutto propensi a rispettarlo. Al momento però oltre il Newcastle, dalle grandi ambizioni con la proprietà di investitori sauditi, difficilmente si trovano club che possano farsi carico di Neymar.