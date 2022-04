Juve, mani nei capelli per Agnelli: salta tutto, affare bloccato

Brutte novità dal calciomercato per la Juve di Andrea Agnelli. La notizia di certo non farà piacere al tecnico Massimiliano Allegri.

Con la vittoria di Cagliari la Juve ha virtualmente messo in cassaforte il quarto posto. Un risultato che, seppur obiettivo minimo stagionale, è importante dal punto di vista societario in quanto consente al club bianconero di programmare con più serenità il prossimo mercato.

Andrea Agnelli dovrà fare i conti con l’addio di Dybala, che potrebbe essere sostituito da un altro argentino, e di diversi elementi dall’ingaggio alto e dal rendimento altalenante. Soprattutto a centrocampo. Ecco quindi che gli sforzi di mercato della Juve potrebbero concentrarsi soprattutto su quella zona del campo.

Non è un mistero che Massimiliano Allegri impazzisca per Milinkovic-Savic. Per il tecnico toscano il laziale potrebbe essere il colpo ideale per ridare qualità ad un centrocampo apparso sottotono in questa stagione. Agnelli sarebbe pure disposto a venire incontro ai desideri del suo tecnico, se non fosse sorto un problema che rischia di rendere decisamente complicata, se non impossibile, la trattativa.

Juve, troppa concorrenza per Milinkovic-Savic. C’è anche il PSG

Stando a quanto riporta Il Tempo, giornale da sempre molto vicino alle vicende delle squadre romane, Milinkovic-Savic interesserebbe anche a Manchester United e PSG. Non solo. Proprio il PSG sarebbe disposto ad offrire alla Lazio gli 80 milioni richiesti.

La Juve dal canto suo, sapendo di non poter economicamente competere con le due rivali, punta a lavorare ai fianchi. Agnelli infatti sta spingendo per trovare un accordo con l’agente del calciatore, per poi far leva sulla volontà del calciatore di vestire bianconero. Strategia difficile in quanto Lotito in ogni caso preferirebbe venderlo all’estero, non solo per una mera questione economica, ma anche per evitare di rafforzare una diretta concorrente in Serie A. Per questo sarebbe pronto ad accettare subito l’offerta del PSG o dello United.