“Perfetto per sostituire Dybala”: Juve, la dritta che Agnelli non può ignorare

Dybala lascerà la Juve. L’attaccante argentino ha ormai la valigia pronta, ma qualcuno ha già in mente il sostituto adatto.

A meno di clamorosissimi ribaltoni Dybala a fine stagione lascerà la Juve. L’accordo per il proseguimento del rapporto tra l’ex Palermo e la squadra bianconera non è stato trovato e quindi le loro strade sono destinate a separarsi.

Dybala, arrivato giovanissimo alla Juve, lascia il club bianconero dopo 7 stagioni e più di 100 reti. Un bottino non indifferente, coronato anche da tantissimi successi in campo nazionale. Ben 5 Scudetti, 4 Coppe italia e 3 Supercoppe, ma il rimpianto di non essere mai riuscito ad alzare al cielo la Champions League.

Naturalmente l’ipotesi di un calciatore come Dybala a parametro zero sta facendo gola a tantissimi club. Molti, a partire dal suo ex dirigente Beppe Marotta adesso all’Inter, vorrebbero mettere le mani sull’argentino e sarebbero pronte ad offrirgli un ingaggio congruo. D’altro canto però anche la Juve è alle prese con il mercato per sostituirlo, con diversi nomi che sono stati già fatti. C’è però un’idea, nemmeno tanto dispendiosa, che arriva proprio dall’Argentina.

Juve, il sostituto di Dybala è sempre argentino

Intervistato da Tuttosport l’esperto dirigente Pierpaolo Marino, attualmente nei quadri dell’Udinese, ha suggerito ad Agnelli il sostituto perfetto per Dybala: Rodrigo De Paul, argentino ex calciatore proprio dell’Udinese. “Sarebbe perfetto per la Juve.” ha dichiarato Marino. “L’erede ideale di Dybala.”

Il dirigente ha poi spiegato che De Paul non sta trovando il giusto spazio all’Atletico Madrid e che un ritorno in Italia sarebbe per lui la soluzione ottimale. “Dovrebbe essere titolarissimo anche a Madrid.” ha concluso Marino. “Un po’ come con l’Argentina. Non mi spiego perché non lo sia. Se la situazione non dovesse migliorare allora secondo me potrebbe tornare in Italia. E la Juve farebbe bene a farci un pensierino.”