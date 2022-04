“Non si è allenato”: Lazio, tifosi spiazzati prima del Torino

Maurizio Sarri è preoccupato per le condizioni di un suo big a pochi giorni da Lazio-Torino, in programma sabato

La vittoria della Lazio allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa ha sbloccato definitivamente Ciro Immobile in zona gol. Il centravanti biancoceleste era finito nel mirino delle critiche dopo la brutta prestazione in Italia-Macedonia del Nord, e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la tripletta. La squadra di Sarri negli ultimi match ha solo vinto, tranne che nel derby contro la Roma. Una partita che proprio non è andata giù all’ambiente e all’allenatore.

Nella prossima partita ci sarà il Torino. Molto importante per la lotta al quinto posto, che vale l’accesso diretto all’Europa League. La Juventus è troppo lontana e la sfida con Roma, Fiorentina e Atalanta è sempre più avvincente e potrebbe andare avanti fino all’ultima giornata. La Lazio è lì, desiderosa anche di superare i cugini giallorossi, che potrebbero entrare in Europa League attraverso la Conference.

Lazio-Torino, Pedro salta l’allenamento

La Lazio potrebbe affrontare il Torino senza uno dei big dell’attacco. Secondo quanto riferito da SoloLaLazio.it, Pedro ha saltato l’allenamento pomeridiano. Tutti gli elementi della rosa di Maurizio Sarri si sono ritrovati in campo per una sgambata, con esercitazioni atletiche e successivamente tattiche. L’unico a mancare era Pedro. Bisognerà capire quali saranno le condizioni dell’attaccante spagnolo per le prossime ore, probabilmente alle prese con un allenamento differenziato.

Da domani la Lazio inizierà a preparare seriamente la partita di sabato contro il Torino, in programma alle 20:45. Resta da capire cosa farà Sarri con Pedro, uno dei suoi fedelissimi che conosce a memoria gli schemi dell’allenatore. E l’obiettivo è quello di conquistare i tre punti visto che la Roma è impegnata a Napoli.