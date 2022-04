Caos allo United, c’è la svolta per Ronaldo e compagni: a breve l’annuncio

Il Manchester United non è riuscito a trovare continuità di risultati nonostante l’arrivo di Ronaldo e per l’estate si prepara la rivoluzione

La stagione del Manchester United prosegue tra alti e bassi. Neppure il cambio in panchina, con l’arrivo di Ralf Rangnik, ha risolto le perplessità di inizio stagione. Nelle ultime cinque partite, Cristiano Ronaldo e compagni hanno vinto soltanto una partita, ne hanno pareggiate due e ne hanno perse altrettante. La Champions League è distante sei punti. Ciò rende l’assalto alla competizione europea principale nelle sette gare di Premier League mancanti.

Grosso fermento in casa Manchester United. Il futuro sembra avere già un sentiero tracciato. La notizia lanciata da “The Athletic” creerà un terremoto non solo in Inghilterra ma anche in Olanda. Avrà ripercussioni sicuramente pure sullo spogliatoio dei ‘Red Devils’, impegnati in questo finale di stagione nel tentativo di migliorare il settimo posto attuale.

Manchester United, accordo verbale con ten Hag: firma dopo la Coppa d’Olanda

Il Manchester United, come era già stato preventivato nei mesi scorsi, anche dopo l’annuncio dell’arrivo di Ralf Rangnik – che avrà un ruolo di consulenza nella prossima stagione -, cambierà allenatore al termine della stagione.

La scelta dei ‘Red Devils’ sarebbe già stata presa. Secondo quanto riferisce il ‘The Athletic’, lo United avrebbe già un principio d’accordo con Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax. L’olandese avrebbe già un vincolo verbale con il Manchester United. La firma sul contratto, che dovrebbe essere di quattro anni secondo quanto riferito dalla fonte inglese, sarà apposta sul contratto soltanto dopo la finale di Coppa d’Olanda tra Ajax e Psv Eindhoven del 17 aprile.

Non vi è però ancora un accordo tra il Manchester United e i lancieri, con cui ten Hag ha ancora un anno di contratto. Sembrerebbe comunque imminente l’annuncio.

ten Hag è all’Ajax dal 2017, dopo le esperienze con Utrecht, Bayern Monaco II, Eagles e Psv e Twente (alle ultime due come vice allenatore).