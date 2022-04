Cagliari, ora è ufficiale: la notizia che temevano i tifosi è arrivata

Il Cagliari di Mazzarri vive un periodo difficile. Il club sardo è al momento tre punti davanti al Venezia, club che ha una partita in meno.

Nell’ultimo match di campionato il Cagliari è uscito sconfitto, davanti ai propri tifosi, contro la Juventus. La squadra allenata da Walter Mazzarri ha offerto una prestazione dignitosa, ma per i sardi è arrivata la quinta sconfitta consecutiva e la situazione in classifica non è semplice.

Attualmente il Cagliari è diciassettesimo con 25 punti, è avanti di tre lunghezze sul Venezia. Dal canto loro i veneti hanno però una gara da recuperare e la situazione per Joao Pedro e compagni è molto rischiosa. Il Venezia nelle ultime cinque gare ha totalizzato zero punti e di conseguenza non ha approfittato della crisi sarda.

Nelle ultime ore la società ha deciso di prendere un provvedimento contro queste difficoltà. In vista della 33 giornata di campionato contro il Sassuolo i calciatori del Cagliari andranno in ritiro per preparare al meglio una sfida fondamentale in chiave salvezza. Gli ultimi risultati del club preoccupano e la società, in accordo con il tecnico, ha preso questa decisione per dare una scossa già per la prossima sfida. Cagliari-Sassuolo si giocherà sabato alle ore 12.30

Cagliari, è emergenza in difesa per Mazzarri

Il tecnico rossoblù Walter Mazzarri dovrà inoltre fare i conti con importanti problemi nel reparto difensivo. Nel match contro il Sassuolo non ci sarà Edoardo Goldaniga, assente già contro la Juventus ed è a rischio invece la posizione di Bellanova e Ceppitelli. I due anche oggi hanno svolto lavoro personalizzato e la loro presenza è a rischio.

Una nota lieta arriva invece dal centrocampo: Mazzarri recupera infatti Alberto Grassi, rientrato dopo la squalifica che lo ha portato a saltare la Juventus. Il Sassuolo è una delle squadre più in forma della Serie A e per i sardi si preannuncia una sfida molto complicata. Il Cagliari necessita di punti e non può più permettersi passi falsi.