“70 milioni sul piatto”: colpo di scena Juventus, l’offerta spiazza Agnelli

La Juventus vuole rinforzare il centrocampo per la prossima stagione, ma c’è un’offerta per un obiettivo di mercato che ha gelato Agnelli.

Dopo la sconfitta contro l’Inter all’Allianz Stadium, la Juventus si è subito ripresa con il successo in trasferta contro il Cagliari di Mazzarri. I bianconeri adesso si stanno mangiando letteralmente le mani, considerando il pareggio del Milan contro il Torino e la sconfitta del Napoli con la Fiorentina, perché sarebbero in piena lotta scudetto con un successo contro la ‘Beneamata’.

La Juventus, infatti, è quarta in classifica a sei punti dal Milan capolista e, visto il calendario favorevole, avrebbe potuto dire veramente la sua sulla disputa per vincere il campionato italiano. La ‘Vecchia Signora’, almeno di clamorosi crolli delle tre squadre davanti, punta a difendere il quarto posto e vincere la Coppa Italia.

E’ un periodo di profondi cambiamenti in casa juventina, visto l’addio ufficiale a fine stagione di Dybala e quello quasi certo, almeno sul campo, di Chiellini. I dirigenti bianconeri in entrata per la prossima stagione puntano sicuramente a rafforzare il centrocampo, ma su un obiettivo di mercato bisogna registrare una ‘doccia gelata’.

Juventus, l’offerta del PSG spiazza Agnelli: pronti 70 milioni di euro per Milinkovic-Savic della Lazio

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, il PSG è pronto a mettere sul piatto per Milinkovic-Savic ben 70 milioni di euro. Il club parigino è sicuramente davanti nella corsa per prelevare dalla Lazio il centrocampista serbo, visto che Claudio Lotito valuta il suo calciatore circa 80 milioni di euro.

Milinkovic-Savic, sempre come quanto raccolto dal quotidiano, gradirebbe la Juventus, mentre Lotito vorrebbe vendere il giocatore ad un club estero. I bianconeri, almeno per il momento, hanno l’intenzione di proporre al patron della Lazio circa 45-50 milioni di euro più uno fra Rovella, Pellegrini e Rugani.