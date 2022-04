Lazio, Sarri detta la linea sul mercato: la notizia fa esultare i tifosi

Sarri vuole rinforzare la Lazio con una linea ben precisa: nomi altisonanti che riempiono di gioia sia Lotito sia i tifosi biancocelesti

Le vittorie contro Sassuolo e Genoa hanno permesso alla Lazio di lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta subìta nel derby contro la Roma. I biancocelesti hanno scavalcato l’Atalanta al sesto posto (i bergamaschi hanno una partita, ndr) e adesso vogliono chiudere la stagione mantenendo il trend delle ultime due giornate per strappare la migliore posizione possibile.

Conclusa la stagione, poi, per la Lazio arriverà il momento di rifondare. I biancocelesti si apprestano a rivoluzionare la rosa. La società del presidente Lotito ha bisogno di vendere per risolvere il problema legato all’indice di liquidità per cui potrebbero verificarsi partenze eccellenti. Sarri è convinto di poter rinforzare la rosa ricorrendo anche a un mercato low cost o di parametri zero. I nomi accostati al club capitolino da ‘La Gazzetta dello Sport’ entusiasmeranno i tifosi biancocelesti.

Lazio, Sarri orchestra una rivoluzione a basso costo e ‘chiama’ i suoi fedelissimi: da Emerson Palmieri a Mertens

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’intenzione di Maurizio Sarri è quella di ricorrere a calciatori che conosce molto bene per migliorare la qualità generale della rosa. Il tecnico ha avuto buoni riscontri dall’operazione Pedro, che i laziali hanno prelevato dalla Roma durante la scorsa estate. L’ex Chelsea ha siglato 8 reti fino a questo momento.

L’allenatore biancoceleste studia profili di alto livello che potrebbero sbarcare lungo la sponda del Tevere a cifre ragionevoli. Secondo la ‘rosea’, uno dei nomi della lista è quello di Emerson Palmieri, del Chelsea ma ora al Lione in prestito. Il brasiliano naturalizzato italiano potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto per non andare ad intasare l’indice di liquidità.

Altro nome sull’agenda è quello di Allan, un calciatore che conosce alla perfezione. Il brasiliano ha un contratto fino al 2023 con l’Everton ma è in odore d’uscita. Accetterebbe di tornare a lavorare con Sarri e la Lazio potrebbe soffiarlo al club inglese senza dover spendere una cifra esorbitante.

Altri due centrocampisti interessano al tecnico: Matias Vecino, che lascerà l’Inter a parametro zero e Loftus-Cheek che ha intenzione di lasciare il Chelsea. Per arrivare a quest’ultimo, la necessità è quella di cedere Milinkovic-Savic.

Anche in attacco, poi vi è una idea stimolante. Ed è quella di Dries Mertens. Il belga lascerà il Napoli con cui è in scadenza. Anche lui sarebbe ben accolto da Maurizio Sarri, per il quale potrebbe diventare il sostituto di Ciro Immobile.