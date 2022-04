Napoli, salti di gioia per i tifosi: annuncio a sorpresa dell’ultim’ora

In diretta all’emittente ufficiale del Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha rilasciato importanti dichiarazioni sui movimenti di calciomercato.

Dal momento della firma di Lorenzo Insigne con il Toronto, considerata la scadenza di contratto imminente con il Napoli, la società azzurra non è mai rimasta ferma bensì ha lavorato per immaginare come sarà il futuro dopo il capitano. Difficile trovare un calciatore che possa sostituirlo senza dover cambiare strategia nel gioco offensivo. Bisognerà non cercare una sua copia, ma un calciatore che possa interpretare il ruolo a suo modo e con convinzione.

La politica del club di Aurelio De Laurentiis è volta ai giovani. L’intenzione, anche per mantenere il bilancio lontano dal rosso, è quella di tesserare calciatori di talento in via di affermazione, che possano fare il bene del club e crescere all’interno della squadra.

Da diverse settimane è cominciato a circolare il nome del georgiano Kvaratskhelia. Si tratta di un tesserato 21enne della Dinamo Batuni, che sta colpendo l’attenzione per le sue ottime performance. Il Napoli sarebbe già andato oltre, trovando l’accordo per la prossima stagione.

Napoli, le parole di Giuntoli su Kvaratskhelia: l’apertura all’acquisto

Soltanto pochi giorni fa si è parlato di visite mediche in parte già svolte con la società partenopea e un accordo economico sul piatto. Il calciatore arriverebbe a parametro zero con un contratto di cinque anni da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Il Ds Giuntoli apre alla trattativa, ma frena gli entusiasmi sui tempi della chiusura dell’affare.

Intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, il dirigente ha precisato: “Kvaratskhelia lo seguo da tempo. Faremo il massimo per portarlo a Napoli, ma dobbiamo aspettare. Le cose nel calciomercato devono maturare e speriamo lo facciano nel verso giusto. È in cima alla lista, ha i giusti parametri per giocare nel Napoli a livello tecnico, economico e mentale. Proveremo a portarlo a Napoli, è interessante”