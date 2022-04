Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: la notizia fa esultare anche Spalletti

Napoli, affare fatto per il primo colpo dell’estate. Sale l’attesa per il primo luglio, quando verrà depositato il contratto: ha svolto le visite mediche.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club partenopeo, concentrato sul rush finale di campionato visto lo scudetto ancora alla portata, deve per forza di cose buttare un occhio al prossimo anno calcistico.

L’obiettivo è tuffarsi sul mercato per accaparrarsi quei calciatori considerati occasioni da non perdere. La linea è chiara: bisogna puntare su giovani che possano portare liquidità nelle casse societarie qualora venissero rivenduti. La lista dei desideri è piuttosto lunga, così come la concorrenza, senza dubbio agguerrita e spietata.

Calciomercato Napoli, Khvicha Kvaratskhelia: visite mediche svolte

Uno di questi è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante della Dinamo Batumi, liberatosi del contratto col Rubin Kazan come vi avevamo raccontato in esclusiva, è ad un passo dall’indossare la maglia del club partenopeo. Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, per il primo colpo del Napoli mancano solo le formalità.

Per l’ufficialità, però, bisognerà aspettare il primo luglio, ovvero l’apertura del calciomercato estivo. Solo in quella data il suo contratto potrà essere depositato in Lega Calcio. Il trequartista georgiano, però, ha definito l’accordo col Napoli ed ha già svolto in gran segreto anche le visite mediche. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha incontrato l’entourage del ragazzo in una località blindata ed ha chiuso l’affare sulla base di 1.5 milioni di euro a stagione per cinque anni.