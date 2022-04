Alle 21 spazio ai match di ritorno di Conference League. La Roma scende in campo per ribaltare il risultato dell’andata.

Il momento della verità. Dopo tanto parlare, ed un chiacchiericcio mediatico andato avanti per giorni, tocca adesso alla Roma dare prova di aver finalmente chiaro quale dovrà essere il futuro della squadra giallorossa. Andare avanti in Europa pare un obiettivo chiaro, e cosi Josè Mourinho sta lavorando proprio per permettere alla compagine capitolina di poter lasciare il segno già in questa stagione.

Il Bodo Glimt, nel corso di quest’anno, si è rivelato una vera e propria gatta da pelare. Dopo aver subito la sconfitta anche nel match di andata, alla Roma serve una scossa importante e ‘vendicare’ quanto accaduto in trasferta. Dopo le polemiche del post partita, c’è tanta voglia in casa giallorossa di dare un segnale a tutto l’ambiente e soprattutto ai propri tifosi.

Roma-Bodo, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Maitland-Niles, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Veretout, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Zaniolo, Shomurodov.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Holbraten, Wembangomo; Saltnes, Hagen, Vetlesen; Solbakken, Espejord, Koomsom. Allenatore: Knutsen (in panchina Kalvenes). A disposizione: Smits, Kvile, Larsen, Fet, Konradsen, Mugisha, Boniface, Nordas, Pellegrino.