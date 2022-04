Mondiali, l’annuncio che aspettavano gli italiani: decisione presa

Con i Mondiali che inizieranno tra pochi mesi, arriva un’importantissima decisione che impatterà l’inverno dei tifosi di calcio italiani.

L’Italia, come purtroppo ben sappiamo, non farà parte del novero delle 32 partecipanti al prossimo Mondiale in Qatar. Gli azzurri, dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord nel playoff, saranno costretti a guardare la massima rassegna iridata per televisione.

Mentre il presidente Federale Gravina iniziava l’opera di riforma del calcio, convocando tavoli federali, e il CT Mancini iniziava ad essere alle prese con i primi segni di rinnovamento generazionale della rosa azzurra, in Lega Serie A iniziava a prendere piede l’ipotesi di colmare l’assenza della Nazionale ai Mondiali con l’istituzione di una competizione ad hoc.

Una sorta di Mundialito da giocare all’estero che avrebbe coinvolto le squadre di Serie A. Le mete più gettonate erano mercati da sempre molto interessati al calcio italiano: Stati Uniti e paesi arabi. Idea che però, stando a quanto rivelato da Calcio e Finanza, sarebbe già stata accantonata.

Serie A, niente Mondiali ‘paralleli’: idea già naufragata

A dire il vero le premesse erano già tutte negative. In primis la poca attrattività di una competizione che si andava a sovrapporre con il momento che tutto il calcio mondiale aspetta ogni quattro anni. In più facendo giocare squadre che erano depauperate dei loro migliori stranieri, inevitabilmente convocati dalle proprie nazionali.

A pesare poi anche semplici difficoltà logistiche. Oltre che l’esigenza da parte della FIGC di poter utilizzare quel periodo per qualche stage con la Nazionale. Insomma, un’idea che diversi tifosi attendevano, quantomeno per semplice curiosità, ma che alla fine non verrà messa in pratica.